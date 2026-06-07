Domingo, 07 de Junio 2026

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5 planes perfectos para festejar el Día del Padre 2026 en Guadalajara

Desde adrenalina en las pistas hasta alta gastronomía, conoce las mejores opciones en la Perla Tapatía para consentir al rey del hogar en su día especial

Por: El Informador

¿Buscas sorprender a papá este tercer domingo de junio? Olvida las corbatas y regálale experiencias inolvidables en Guadalajara. CANVA

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Este Día del Padre 2026, las familias tapatías y los turistas tienen la oportunidad perfecta para celebrar a los reyes del hogar de una manera totalmente diferente y original. Guadalajara, la vibrante capital de Jalisco, ofrece un abanico de actividades emocionantes que responden al cómo, cuándo y dónde festejar con mucho estilo. Desde la adrenalina pura hasta la tranquilidad absoluta de la naturaleza, la ciudad garantiza momentos únicos porque ellos merecen salir de la rutina diaria, relajarse y sentirse verdaderamente especiales en su día.

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Emoción y velocidad para los papás más aventureros

Si tu padre es un auténtico amante de la velocidad y los motores, Volta Go Karts es el escenario ideal para quemar llantas y liberar el estrés acumulado de la semana. Esta moderna pista techada permite organizar retas familiares llenas de adrenalina, asegurando risas, una competencia sana y un recuerdo imborrable que presumirá con sus amigos. Es la opción perfecta para quienes buscan acción inmediata, diversión garantizada y un ambiente vibrante sin tener que salir de la zona metropolitana, ya que se encuentra en Zapopan.

Tradición, sabor y paseos al aire libre

Quienes prefieren un ambiente mucho más folclórico y relajado deben visitar Tlaquepaque, un destino mágico que respira arte, historia y cultura en cada uno de sus rincones. Caminar por sus coloridas galerías de artesanías, escuchar el tradicional mariachi en vivo y degustar platillos típicos en sus restaurantes emblemáticos es un plan clásico que nunca falla. Aquí, el rico folclor mexicano se convierte en el mejor regalo para el paladar y el alma, creando una atmósfera nostálgica y muy alegre.

Si el objetivo principal es conectar con la naturaleza y respirar aire puro, una caminata matutina por el Cerro de Chupinaya cerca de Ajijic ofrece vistas panorámicas verdaderamente espectaculares. Es una actividad física revitalizante que permite platicar largo y tendido, culminando perfectamente con un delicioso desayuno tradicional en los pintorescos portales del pueblo. 

Chapala es una excelente opción para celebrar gracias a su combinación de paisajes, gastronomía y actividades al aire libre. Ubicado a orillas del lago más grande de México, este Pueblo Mágico ofrece un agradable malecón para caminar en familia, restaurantes con vista al lago y la oportunidad de disfrutar de paseos en lancha, convirtiéndose en un destino ideal para compartir una experiencia especial con papá.

Lujo, confort y gastronomía de primer nivel

Finalmente, para los paladares más exigentes y sofisticados, el exclusivo centro comercial The Landmark concentra una oferta culinaria verdaderamente impresionante y vanguardista. Ya sea que prefiera un jugoso corte de carne estilo brasileño, exquisitos mariscos frescos o alta cocina mexicana contemporánea, este espacio moderno brinda una atmósfera inigualable. Llevarlo a cenar o comer aquí es garantizar una velada elegante, cómoda y deliciosa para brindar por su amor, sus enseñanzas y su dedicación incondicional a lo largo de los años.

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Para que todo salga a la perfección en esta fecha tan especial, es vital planificar con anticipación y no dejar absolutamente nada al azar. A continuación, te compartimos una lista de puntos clave o tips para asegurar el éxito total de tu celebración:

  • Reserva con tiempo: Los mejores restaurantes y atracciones de la ciudad se saturan rápidamente durante esta temporada.
  • Verifica los horarios: Revisa las carteleras deportivas y de entretenimiento antes de salir de casa para evitar contratiempos.
  • Arma un presupuesto: Define cuánto gastarás en las actividades y comidas para evitar sorpresas financieras desagradables.
  • Prioriza sus gustos: Elige el plan pensando cien por ciento en su personalidad, sus pasatiempos favoritos y su comodidad.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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