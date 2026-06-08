Rusia rechaza negociar con Ucrania en la ONU por ultimátums

Este lunes, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, lanzó una advertencia al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, al señalar que Moscú seguirá recurriendo a medios militares contra ciertos objetivos si el mandatario ucraniano persiste en emplear un lenguaje que calificó de ofensivo y en presentar ultimátums.

"Mientras que (Zelenski) nos hable con un lenguaje grosero y con ultimátum, de ningún modo podremos hablar de negociaciones reales. Hasta que Zelenski no comprenda plenamente el error y la falacia de su discurso, alcanzaremos los objetivos no por vías políticas y diplomáticas, sino militares", declaró Nebenzia en una sesión del Consejo de Seguridad solicitada por Ucrania con el respaldo de los países europeos.

Tras cargar contra la organización y la Unión Europea, Nebenzia hizo referencia a una carta abierta publicada por Zelenski en sus redes sociales en la que ofreció a su homólogo ruso, Vladímir Putin, celebrar negociaciones directas en un tercer país para poner fin a la guerra.

"De ningún modo es una iniciativa de paz, sino uno de los intentos desesperados de Kiev por forzar cualquier negociación para resolver el conflicto bajo la apariencia de pedir diálogo pero esperando tener efectos mediáticos", declaró el representante ruso.

En línea con el rechazo de Putin a la propuesta, el representante acusó al líder ucraniano de repetir "viejas amenazas y clichés propagandísticos".

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"Estas maniobras de mala fe, que son obvias, no solo no acercan la paz, sino que confirman la incapacidad de la banda neonazi atrincherada en Kiev de negociar", aseguró el diplomático.

El embajador ruso dijo que si Zelenski quiere hablar con Putin debe encontrar la manera de hacerlo "de forma discreta y no con una diplomacia de megáfono". "Sin embargo, el régimen de Zelenski ha optado por la vía terrorista, así que no hay nada que hablar en este momento", añadió.

La última vez que ambos países negociaron, aunque de forma indirecta, fue a mediados de febrero de 2026, con la mediación de Estados Unidos, unas semanas antes de que entrara en guerra con Irán.

La postura de Moscú en la ONU no es nueva. En intervenciones previas ante el Consejo de Seguridad, el representante permanente Vasili Nebenzia ya había calificado la "fórmula de paz" de Volodímir Zelenski como un ultimátum desconectado de la realidad. Nebenzia ha reiterado que un verdadero acuerdo diplomático requiere que Occidente deje de armar a Kiev y que Ucrania retome un estatus neutral y no alineado, abordando lo que Rusia considera las "causas fundamentales" del conflicto.

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KR