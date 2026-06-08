La tormenta tropical Boris mantiene bajo condiciones de riesgo a buena parte del territorio nacional, al favorecer lluvias intensas y torrenciales en diversas regiones del país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción del sistema con canales de baja presión, divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México provocará precipitaciones fuertes a muy fuertes en estados del norte, centro, occidente, sur y sureste del país.

Guerrero y Oaxaca, las entidades con mayor riesgo

Para este lunes, los acumulados más significativos se esperan en Guerrero y Oaxaca , donde podrían registrarse lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros. También se pronostican lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas, Veracruz y Puebla.

Además de las precipitaciones, las autoridades advierten que las tormentas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo y fuertes rachas de viento, condiciones que aumentan el riesgo de inundaciones, deslaves, encharcamientos y crecidas de ríos y arroyos. Boris podría tocar tierra en las costas de Guerrero durante la noche de este lunes o en las primeras horas del martes.

Vientos intensos y oleaje elevado en el Pacífico

Las costas del Pacífico sur también resentirán los efectos del fenómeno. En Guerrero se esperan rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora, mientras que en Michoacán y Oaxaca podrían alcanzar los 90 km/h.

El oleaje será otro factor de riesgo, con alturas de entre cuatro y cinco metros en costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. En Jalisco, Colima y Chiapas se prevén olas de hasta cuatro metros.

Lluvias continuarán durante la semana

Aunque Boris perderá fuerza tras ingresar a territorio nacional, sus remanentes seguirán generando lluvias importantes durante los próximos días. A ello se sumará la influencia de la tormenta tropical Cristina, que avanza en el Pacífico y permanecerá bajo vigilancia.

El pronóstico extendido indica que las precipitaciones continuarán al menos hasta el viernes, con acumulados intensos en estados del occidente, sur y sureste del país, incluyendo Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Mientras tanto, las altas temperaturas persistirán en entidades del norte y noroeste, donde algunas regiones podrían superar los 45 grados Celsius .

SV