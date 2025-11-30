Emma Coronel, esposa de "El Chapo", pide perdón a víctimas del narcotráfico

Durante mucho tiempo, Emma Coronel se mantuvo en silencio pese a las sospechas que la señalaban como colaboradora en los movimientos ilícitos del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo".

Sin embargo, la producción "Casada con El Chapo: Emma Coronel habla" presenta, por primera vez, una versión directa en su propia voz, rompiendo con años de especulación, rumores, narrativas ajenas y hasta pidiendo perdón a todos aquellos afectados por el narcotráfico en México y Estados Unidos.

En esta producción, realizada por la plataforma Oxygen, Coronel habla sin tapujos y la noche del pasado viernes, paralizó la televisión hispana estadounidense donde reveló detalles personales de su relación con Joaquín Guzmán Loera, su experiencia durante los años de persecución y prisión y, por primera vez, expresa públicamente su pesar hacia las víctimas del narcotráfico.

Nacida en California y criada en un rancho de Durango, Coronel describe una infancia marcada por la precariedad: "Vivía en casa con mis padres y tres hermanos. No había agua potable ni electricidad y, por supuesto, no había televisión. Estábamos completamente aislados del mundo".

Según relató, en esa región muchos agricultores recurrían al cultivo de marihuana para sobrevivir: "Así es como la gente se ganaba la vida. Crecí viendo y creyendo que el gobierno era el enemigo. O te mueres de hambre o haces lo que tienes que hacer para sobrevivir".

Coronel conoció a Guzmán cuando tenía 17 años, durante una fiesta local en la que participaba como candidata a un certamen de belleza.

"Escuché que había una persona importante en la fiesta y me dijeron que esa persona quería bailar conmigo. Llegó un hombre y me dijo: 'Me llamo Joaquín'", recordó.

Tras ganar el certamen de belleza local, Coronel y Guzmán se casaron poco después de que ella cumpliera 18 años, en una ceremonia simbólica en el rancho familiar.

"Fue un matrimonio simbólico, no tuvimos una unión civil", explicó.

Te puede interesar: Ernestina Godoy hace los primeros cambios en FGR

Coronel sostiene que nunca presenció la violencia asociada al narcotráfico ni participó en las actividades criminales de Guzmán. "Gracias a Dios, hasta ahora, nunca he estado en una situación en la que haya visto a alguien perder la vida. Jamás he estado en una situación así", afirmó en el documental de Oxygen.

Aseguró que Guzmán mantenía su vida criminal separada de la familiar: "Él no se sentaba a hablar conmigo sobre su trabajo. Ni yo le preguntaba, ni lo veía trabajar".

"Me solidarizo con todas las personas que han perdido a un ser querido, que han sufrido", expresó y añadió: "Lo siento mucho".

Tras su liberación en septiembre de 2023, Coronel reveló a Oxygen que intenta reconstruir su vida y apoyar a sus hijas. Entre sus nuevas actividades, destaca en el modelaje y el desarrollo de su propia marca. Aunque su futuro sigue vinculado a la sombra del cártel, Coronel insiste en su deseo de avanzar: "Quiero seguir adelante con mi vida".

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV