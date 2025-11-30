Este domingo, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío 17 se desplazará sobre el norte y noreste del territorio nacional, interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el occidente del golfo de México y con la corriente en chorro subtropical, originando bajas temperaturas además de lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas, fuertes en Veracruz e intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Puebla.

La masa de aire polar asociada al frente frío 17, originará un nuevo descenso de las temperaturas en estados de la Mesa del Norte, así como viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en la costa de Tamaulipas.

A su vez, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán descenso de temperatura sobre el noroeste de la República Mexicana; así como lluvias aisladas y rachas de viento de 40 a 60 km/h en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

El ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del norte, occidente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

ESPECIAL / SMN

Este es el pronóstico de lluvias para hoy domingo 30 de noviembre de 2025:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas (costa).

Veracruz (región Huasteca Alta). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí (regiones Media y Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca, Sierra Gorda, Sierra Baja y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Los Tuxtlas y Olmeca), Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy domingo 30 de noviembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas : zonas serranas de Baja California, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

: zonas serranas de Baja California, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca.

*Con información del SMN.

