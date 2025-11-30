Tras asumir la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR) como encargada de despacho luego de la renuncia de Alejandro Gertz Manero, Ernestina Godoy Ramos ordenó los primeros ajustes internos en la institución. De acuerdo con fuentes del Gobierno Federal citadas, dos áreas clave de la Fiscalía renovaron a sus titulares para reforzar las tareas de investigación y persecución del delito.

Uno de los cambios más relevantes fue el nombramiento de Héctor Elizalde Mora como nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Releva a Felipe de Jesús Gallo, quien en 2024 causó polémica al afirmar que México era “campeón mundial” en producción de fentanilo, declaración que posteriormente corrigió. El nombramiento de Elizalde coloca al frente de la AIC a un funcionario con experiencia en operaciones tácticas y labores de inteligencia.

Elizalde Mora ha trabajado de manera cercana con el actual secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch. En la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ocupó el cargo de subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial y fungió como encargado de despacho tras el atentado contra García Harfuch en 2020. Su trayectoria también incluye labores en la Secretaría de Gobernación (Segob), donde fue director general de apoyo táctico entre 2010 y 2015, y director general de Inteligencia Operativa entre 2015 y 2016. Más tarde, se integró a la propia FGR como director general de Mandamientos Ministeriales y Judiciales, cargo que mantuvo hasta mayo de 2019.

La segunda modificación importante se dio en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). César Oliveros Aparicio fue designado como titular en sustitución de Alfredo Higuera Bernal. Oliveros también ha colaborado previamente con García Harfuch y ocupaba hasta ahora la titularidad del área de Planeación y Análisis en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). En la SSC-CDMX fue coordinador general de Investigación de Delitos de Alto Impacto.

Ambos perfiles llegan a la FGR con antecedentes en tareas de seguridad e investigación en el ámbito federal y local, y con participación en estructuras que han trabajado de manera cercana con García Harfuch.

El relevo de Godoy y su nueva encomienda

El viernes pasado, Ernestina Godoy informó que presentó su renuncia al cargo de consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, puesto que ocupó desde el 1 de octubre de 2024. Explicó que, conforme al artículo 21 de la Ley de la Fiscalía General de la República, fue nombrada titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial (FECOC), desde donde ahora encabeza la institución como encargada de despacho.

A través de redes sociales, Godoy expresó que asume su nueva responsabilidad con compromiso y sentido de servicio. Señaló que a lo largo de su trayectoria ha procurado actuar con ética, firmeza y una visión enfocada en la justicia. También agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum por la confianza recibida durante su paso por el Gobierno.

En su mensaje, sostuvo que contribuir a la vida pública del país representa un reto y una responsabilidad institucional y ética. Afirmó que las transformaciones requieren trabajo constante y lealtad al pueblo, valores que, dijo, seguirán guiando su desempeño al frente de la FGR.

