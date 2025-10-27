El senador Gerardo Fernández Noroña se conmovió hasta las lágrimas al narrar las condiciones en que viven miles de palestinos en centros de refugio, a quienes visitó en su viaje a Medio Oriente.

Durante su videocharla de ayer en redes sociales , el legislador morenista se dio tiempo para arremeter en contra quienes critican su gira internacional y dijo que su objetivo no es pasear ni hacer turismo político o legislativo , sino mostrar su solidaridad con un pueblo que está siendo masacrado y que "tiene derecho a existir".

Dijo que en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, sólo estuvo 12 horas y que desde los medios de comunicación y la derecha ya le apodan el Jeque Noroña.

"Cómo les pesa. ¿Qué vengo representando?, lo que represento es el humanismo, el compromiso, la solidaridad entre pueblos, la lucha por la verdad y la justicia, eso vengo representando", aseguró al tiempo que se le llenaron los ojos de lágrimas.

Llamó "pandilla de cretinos rabiosos" a quienes critican su viaje a Medio Oriente y con ello, dijo, "justifican el genocidio".

"Entiendo la rabia de la derecha, me le salí del huacal. Inconcebible que una persona de mi origen llegué hasta acá y claro que me gusta viajar, pero no vine a pasear, vine a manifestar mi solidaridad con el pueblo palestino... Yo la verdad es que estaba tranquilo con todos los datos, pero se me fue en cosas, y está muy cabrón que veas esto y te hagas pendejo, que digas: 'No es mi tema'", señaló.

El expresidente del Senado informó que no le será posible entrar a Jerusalén ni a la Franja de Gaza porque ninguna autoridad le garantiza su seguridad, pero anunció que en los próximos días se entrevistará con importantes funcionarios y, entre otros temas, hará gestiones para que México reciba a niños palestinos huérfanos.

"Es un asunto de humanidad, o sea, los cretinos que desde México critican mi visita, pues vengan a turistear. Hay 25 retenes, de aquí está a 40 minutos Jerusalén..., o sea, el lugar más lejano lo haces en mucho en dos horas, pero hay 25 retenes y los llamados colonos son fachos armados y peligrosísimos, porque además todo el pueblo judío tiene formación militar, tiene que participar en la actividad militar, hace servicio militar activo, y vas jugándote el físico.

"¿Qué condiciones para ir a Gaza?, ni siquiera tengo condiciones para ir a Jerusalén, de seguridad, o sea si voy solo, pues quién sabe qué pueda pasar", apuntó.

Fernández Noroña dijo que son "miopes" quienes no se solidarizan con Palestina, porque advirtió, hoy es ese pueblo y mañana podríamos ser nosotros.

"Es que ¿cómo puede haber tal miopía?, están amenazando a Venezuela, a Colombia y a México de intervención militar, lo están pidiendo el PAN y el PRI, que dicen 'aquí nosotros traicionamos a la patria, somos los nuevos traidores a la patria, que bajo el argumento de que este gobierno está llevando al desastre, pedimos la intervención militar de Estados Unidos para que nos ocupe y nos ponga ahí de sus peleles'.

"¿Cómo puede no entenderse que cuando eres solidario con otro pueblo estás siendo solidario contigo mismo frente a un monstruo?", argumentó el morenista.

EE