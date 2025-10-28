Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 28 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este martes 28 de octubre determina que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 9 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 26%.Miércoles 29 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Jueves 30 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9Viernes 31 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Sábado 1 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Domingo 2 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Lunes 3 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Martes 4 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa