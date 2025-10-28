Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 28 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este martes 28 de octubre determina que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 9 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 26%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 29 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Jueves 30 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Viernes 31 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Sábado 1 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Domingo 2 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Lunes 3 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Martes 4 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

