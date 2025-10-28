Martes, 28 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 28 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 28 de octubre de 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 28 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este martes 28 de octubre determina que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 9 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 26%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 29 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Jueves 30 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Viernes 31 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Sábado 1 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Domingo 2 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Lunes 3 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Martes 4 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan
Clima en Guadalajara
Clima en El Salto
Clima en Monterrey
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Cancún
Clima en Chapala
Clima en Mazamitla
Clima en Tonalá
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tapalpa

Temas

  • Clima en Ciudad de México
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones