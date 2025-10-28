Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 28 de octubre de 2025

El clima en Cancún para este martes 28 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 77%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 29 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Viernes 31 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19

Sábado 1 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 22

Domingo 2 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Lunes 3 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21

Martes 4 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

