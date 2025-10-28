Martes, 28 de Octubre 2025

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 28 de octubre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Cancún para este martes 28 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 77%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 29 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Viernes 31 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19

Sábado 1 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 22

Domingo 2 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Lunes 3 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21

Martes 4 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

