Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 28 de octubre de 2025

El clima en Monterrey para este martes 28 de octubre informa que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 26%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 19 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 29 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Jueves 30 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Viernes 31 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 1 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Domingo 2 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Lunes 3 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Martes 4 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

