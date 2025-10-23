CFE: Así puedes programar tu refrigerador para gastar menos luz

La electricidad es un recurso indispensable en la vida cotidiana del hogar: nos permite conservar los alimentos, mantener la comunicación y controlar la temperatura del ambiente, no obstante, su consumo conlleva tanto un costo económico como un impacto ambiental, por lo que resulta clave prevenir el desperdicio a través de hábitos sencillos, como apagar las luces que no se utilizan, asegurarse de cerrar bien puertas y refrigeradores, o disminuir el tiempo que se pasa en la ducha.

En este sentido, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) advierte que el refrigerador es uno de los electrodomésticos que más energía consume en un hogar, por lo que programarlo y usarlo adecuadamente puede traducirse en un ahorro significativo en el recibo de luz.

De acuerdo con la CFE, un uso más consciente de la energía puede representar una reducción de hasta 35 % en el consumo eléctrico doméstico, especialmente cuando se trata de aparatos que permanecen encendidos las 24 horas del día, como los refrigeradores.

Con la finalidad de fomentar el uso responsable de la energía eléctrica, la institución comparte una serie de recomendaciones para que los usuarios puedan optimizar el funcionamiento de su equipo frigorífico sin sacrificar su rendimiento.

¿Cómo usar de manera eficiente el refrigerador para ahorrar energía?

Para aprovechar al máximo estas recomendaciones, la CFE sugiere comenzar por ubicar el refrigerador lejos de fuentes de calor como estufas, hornos o la luz directa del sol, además de dejar al menos 10 centímetros de espacio entre la parte trasera del equipo y la pared para garantizar una ventilación adecuada.

También recomienda mantener limpias las bobinas del condensador y revisar que el sellado de las puertas esté en buen estado, ya que un escape de aire frío obliga al motor a trabajar más intensamente y, por lo tanto, a consumir más energía.

Otro punto clave es programar la temperatura del refrigerador en un punto medio: lo ideal es mantenerlo entre 3 °C y 5 °C, y el congelador alrededor de -18 °C. Si está demasiado frío, el consumo aumenta; si está muy tibio, se compromete la conservación de los alimentos. Asimismo, se aconseja introducir los alimentos una vez que hayan alcanzado temperatura ambiente, ya que colocar productos calientes hace que el equipo necesite más energía para recuperar el nivel de enfriamiento.

Además, es recomendable evitar abrir la puerta del refrigerador con frecuencia o mantenerlo sobrecargado, de modo que el aire frío pueda circular libremente en el interior. Finalmente, la CFE promueve la sustitución de equipos antiguos por modelos con mayor eficiencia energética, los cuales, aunque requieren una inversión inicial, reducen considerablemente el gasto eléctrico mensual.

Aplicar estos hábitos no solo representa un beneficio económico para las familias, sino también un aporte al cuidado del medio ambiente al reducir el consumo de electricidad en los hogares

YC