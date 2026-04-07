Embajada de Irán en México reacciona a amenazas de Trump

Hace unos momentos, la Embajada de la República Islámica de Irán en México publicó un comunicado a través de su perfil oficial de X en el que hizo referencia a las distintas declaraciones de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, respecto al conflicto bélico que sostienen dichos países.

La declaración firmada por el Sr. Abolfazl Pasandideh, embajador de Irán en México desde el jueves 3 de julio de 2025, inicia por responder a los dichos de Trump respecto a que devolverían al país a la "Edad de Piedra a la que pertenecen". En ese sentido, Pasandideh señala que "Irán no es un país que se rinda ante amenazas; Irán es un país de resistencia, racionalidad y honor".

El embajador recuerda: "Irán no es simplemente un conjunto de carreteras, puentes y edificios. Irán es el hogar de todos nosotros. Irán es una civilización viva, una nación que ha resurgido repetidamente de las llamas, la destrucción y las invasiones". Es por ello que las declaraciones de Trump muestran “una cosmovisión” peligrosa; "Es, en esencia, un proyecto de crimen de guerra que ni siquiera la Alemania nazi admitió con tal nivel de cinismo".

ESPECIAL

Embajada de Irán aqueja silencio de países occidentales

A Pasandideh le preocupa el silencio que han mostrado los países ante las declaraciones de Trump y las acciones de Estados Unidos. E incluso, compara la situación con la forma de actuar de las naciones ante el genocidio al pueblo palestino en Gaza.

La Embajada de Irán señala que la estrategia de Estados Unidos e Israel, así como su forma de comunicarse respecto al conflicto bélico, podrían tener consecuencias aterradoras para el futuro de la humanidad y contribuir a la creación de un nuevo régimen autoritario del siglo XXI.

Pese a ello, Pasandideh asegura que "Irán no regresará a la Edad de Piedra. (…) Una realidad tan grande como Irán no puede ser borrada de la historia mediante bombardeos. Irán seguirá siendo una tierra creadora de civilizaciones y, si Dios quiere, brillará como el sol".

Pasandideh pide detener a Trump y Netanyahu

Por último, luego de enlistar las consecuencias de los ataques de Estados Unidos e Israel, el embajador señaló que "el mundo y la historia juzgarán el silencio de los países frente a estos crímenes, especialmente el silencio de los países occidentales que afirman defender la democracia y los derechos humanos. Se solicita a todos los gobiernos y pueblos libres que detengan esta locura y barbarie, ya que afectará negativamente la vida en todo el mundo. La degradación que significa la aplicación de la ley de la selva por parte de Trump y Netanyahu, significará un retroceso al total de la civilización humana".

Te puede interesar: Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

