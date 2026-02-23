El Aeropuerto Internacional de la CDMX opera con normalidad

Frente a la incertidumbre, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) dio a conocer en un comunicado que este lunes 23 de febrero mantiene sus operaciones habituales. Tanto las áreas operativas como las terminales 1 y 2, además de las vialidades de acceso al aeropuerto, permanecen abiertas y en funcionamiento regular.

La mayoría de los vuelos nacionales e internacionales con origen y destino en este aeropuerto operan conforme a sus itinerarios programados. Sin embargo, algunas aerolíneas, por decisión propia han realizado ajustes en los horarios de determinados vuelos.

Hasta las 11:00 de este lunes se tiene registro de 58 vuelos cancelados y 11 demorados, estimando una afectación de alrededor de 11 mil 100 pasajeros. La mayoría de los vuelos cancelados son hacia destinos como Guadalajara, Puerto Vallarta, Tepic y Manzanillo, aunque puede haber otros destinos también afectados.

El AICM destacó que cuenta con un estado de fuerza compuesto por aproximadamente cinco mil 800 elementos, integrado por personal de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria de la Secretaría de Marina, Servicio de Protección Federal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, así como por corporaciones de seguridad privada.

Desde la tarde del domingo, dicho personal tiene la encomienda de reforzar las tareas de seguridad, vigilancia y controles de acceso dentro del perímetro aeroportuario, con el fin de salvaguardar la integridad de las personas, instalaciones y bienes.

“Hasta el momento las condiciones de seguridad son normales, sin que se haya presentado alguna eventualidad” afirmó el AICM en un comunicado.

Asimismo, se informa que, para garantizar la tranquilidad de los viajeros de la capital en el resto de los aeropuertos operados por la Marina, reforzaron las medidas de seguridad, operando hasta el momento con normalidad y manteniendo una comunicación y coordinación permanente con diversas autoridades federales y locales.

La interrupción en las operaciones aéreas hacia el occidente del país responde directamente a la ola de violencia registrada desde el domingo 22 de febrero en estados como Jalisco y Colima tras el operativo contra un líder criminal.

KR