¿Cómo renovar tu visa americana de turista sin entrevista consular?

Renovar la visa de turista para Estados Unidos puede ser un trámite más ágil para ciertos solicitantes que cumplen con criterios específicos, ya que existe la posibilidad de evitar la entrevista consular. Este mecanismo, conocido como exención de entrevista o “visa sin entrevista”, permite que algunas personas realicen el proceso sin acudir físicamente a una embajada o consulado.

La modalidad está dirigida principalmente a quienes ya han contado con una visa estadounidense y mantienen un historial migratorio sin incidencias. En estos casos, los solicitantes pueden entregar su documentación en los Centros de Atención al Solicitante (CAS), lo que reduce tiempos y simplifica el procedimiento.

Sin embargo, es importante considerar que desde el 2 de septiembre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos implementó nuevas disposiciones que modifican los criterios de elegibilidad. Uno de los cambios más relevantes es que los menores de 14 años y los adultos mayores de 79 años ya no están exentos de entrevista, incluso si anteriormente habían obtenido su visa en esas condiciones.

¿Quiénes sí pueden renovar su visa sin entrevista?

A pesar de los ajustes, todavía existen perfiles que pueden acceder a este beneficio. Entre ellos se encuentran:

Por un lado, los solicitantes de visas diplomáticas u oficiales, como las categorías A, G, NATO y TECRO E-1, que incluyen funcionarios gubernamentales y representantes de organismos internacionales.

Por otro, los solicitantes de visa de turista tipo B1/B2 mayores de 18 años, siempre que cumplan con condiciones puntuales. Entre los requisitos destacan: estar renovando una visa previa de validez completa, hacerlo dentro de los 12 meses posteriores a su vencimiento y haber tenido al menos 18 años al momento de su expedición anterior.

Además, es indispensable que la solicitud se realice en el país de nacionalidad o residencia, no contar con negativas recientes (o que estas hayan sido superadas) y no presentar posibles causales de inelegibilidad.

Cabe señalar que, aun cumpliendo con todos los criterios, las autoridades consulares conservan la facultad de solicitar una entrevista presencial en cualquier etapa del proceso.

Paso a paso para renovar la visa sin entrevista

El procedimiento mantiene una estructura clara que los solicitantes deben seguir cuidadosamente:

El primer paso es llenar el formulario DS-160 en línea, donde se recaba información personal, laboral y de viaje. Al finalizar, se genera un código de barras indispensable para continuar.

Posteriormente, se debe crear una cuenta en el sistema del Servicio de Visas de Estados Unidos, donde se realiza el pago correspondiente y se agenda la cita en el CAS.

Una vez confirmado el pago, el solicitante acude al CAS para entregar la documentación requerida. En este punto, el sistema indicará si se cumple con los criterios para la exención de entrevista y proporcionará instrucciones adicionales.

Finalmente, la visa puede recogerse en el mismo centro o recibirse por mensajería, según la opción seleccionada durante el proceso.

¿Por qué cambiaron las reglas?

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, estas modificaciones buscan reforzar los protocolos de seguridad y verificación de identidad. El objetivo es garantizar que todos los solicitantes cumplan con los estándares actuales, especialmente ante el incremento en la demanda de visas.

Así, aunque la opción de renovar sin entrevista sigue vigente, se trata de un beneficio sujeto a condiciones más estrictas, por lo que es clave revisar cuidadosamente cada requisito antes de iniciar el trámite.

YC