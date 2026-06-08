Mundial 2026: Así puedes sacar tu visa de último momento para viajar a Estados Unidos

El reloj no perdona y la Copa Mundial 2026 está a días de iniciar. Si tienes boletos pero olvidaste el trámite migratorio para entrar a Estados Unidos, tu viaje está en peligro. Hoy te explicamos cómo salvar tu aventura futbolera en el último minuto.

La emoción por el torneo más grande en la historia de la FIFA ya se respira en el ambiente, pero la burocracia gubernamental no se detiene por el fútbol. Miles de apasionados aficionados internacionales se enfrentan a la dura realidad de los prolongados tiempos de espera consulares que amenazan con dejarlos fuera de los estadios.

Sin embargo, el Departamento de Estado ha implementado una solución de emergencia para los verdaderos fanáticos que hicieron su tarea a medias. Se trata de un sistema digital diseñado específicamente para agilizar los trámites de quienes ya tienen su entrada asegurada y necesitan viajar de extrema urgencia.

Este salvavidas burocrático es, en la actualidad, la única vía oficial y legal para saltarse las largas filas virtuales de las embajadas. Pero cuidado, no es un pase mágico que garantice la entrada al país, sino una herramienta estratégica para acelerar tu entrevista consular y obtener la ansiada visa B1/B2.

¿Qué es el FIFA PASS y cómo te salva el viaje?

El programa estrella de esta temporada mundialista se llama FIFA PASS (Priority Appointment Scheduling System). Es una iniciativa conjunta y sin precedentes entre las autoridades estadounidenses y los organizadores del torneo para priorizar a los asistentes confirmados que requieren visado urgente.

Su funcionamiento es bastante directo y transparente: si compraste tus boletos a través de los canales oficiales, puedes registrarte en este sistema para adelantar tu cita. Esto aplica principalmente para la visa de turista, un documento indispensable para la mayoría de los viajeros latinoamericanos que no califican para el programa ESTA.

El proceso técnico requiere que vincules tu número de pasaporte vigente con tu cuenta oficial de boletos en la plataforma. Una vez que la base de datos valida tu información, el sistema te otorgará acceso a un calendario especial para reprogramar tu visita al consulado en tiempo récord.

Es de vital importancia entender que este beneficio exclusivo solo acelera la fecha de tu entrevista presencial. El oficial consular seguirá evaluando tu perfil con el mismo rigor de siempre, priorizando la seguridad nacional de Norteamérica por encima de cualquier pasión deportiva.

Recomendaciones para tu solicitud exprés

Para que no te saquen tarjeta roja en la ventanilla consular, hemos recopilado una lista de recomendaciones. Sigue estos puntos clave al pie de la letra y maximiza tus posibilidades de obtener el documento a tiempo para el silbatazo inicial:

Honestidad total: Llena tu formulario DS-160 con absoluta precisión; cualquier discrepancia entre tus datos y el boleto anulará tu acceso prioritario.

Llena tu formulario DS-160 con absoluta precisión; cualquier discrepancia entre tus datos y el boleto anulará tu acceso prioritario. Vigencia del pasaporte: Asegúrate hoy mismo de que tu documento sea válido por al menos seis meses después de tu fecha de regreso.

Asegúrate hoy mismo de que tu documento sea válido por al menos seis meses después de tu fecha de regreso. Evidencia sólida: Prepara comprobantes irrefutables de tus lazos con tu país de origen, como constancias laborales, propiedades y reservas de hotel.

Prepara comprobantes irrefutables de tus lazos con tu país de origen, como constancias laborales, propiedades y reservas de hotel. Cero trampas: No intentes usar el sistema si no tienes entradas legítimas a tu nombre, podrías enfrentar un severo castigo migratorio.

Aplicar estos consejos no solo agilizará tu trámite burocrático, sino que demostrará al oficial consular que eres un viajero genuino y confiable. La preparación documental meticulosa es tu mejor y única defensa ante las dudas que puedan surgir durante la breve entrevista.

Además, recuerda que el pago de la tarifa consular correspondiente es un requisito ineludible para habilitar el calendario de citas prioritarias. Ten a la mano tu recibo de pago impreso y tu número de confirmación del formulario en todo momento durante el proceso.

Si viajas en familia o con un grupo de amigos, cada miembro deberá completar su propio proceso y calificar individualmente para el beneficio. La prioridad del sistema no se transfiere automáticamente a los acompañantes que carezcan de una entrada oficial registrada a su nombre.

El tiempo se agota: ¿Qué hacer hoy?

A escasos días del partido inaugural del torneo, el margen de error para los viajeros internacionales es prácticamente nulo. Si tienes la suerte de calificar para el programa de exención de visas, tramita tu autorización electrónica de inmediato, ya que la aprobación suele ser rápida pero no siempre instantánea.

Para quienes forzosamente necesitan la visa tradicional estampada en su pasaporte, el llamado a la acción es claro, directo y urgente. Entra al portal oficial del gobierno hoy mismo, solicita tu código de prioridad y busca la cita más cercana disponible en tu embajada local.

Ten muy presente que las sedes fronterizas terrestres y los aeropuertos internacionales tendrán controles de seguridad sumamente estrictos durante este mes. Llegar con la documentación incompleta o intentar ingresar con un estatus migratorio incorrecto resultará en una deportación inmediata y la cancelación definitiva de tu viaje.

El sueño de gritar un gol de tu selección en las gradas norteamericanas aún es posible si actúas con rapidez, orden y total transparencia. No dejes que un simple trámite administrativo te deje en la banca durante el evento deportivo más importante y espectacular de la década.

CT