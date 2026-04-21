Las cuatro infidelidades de Nodal que habrían provocado la huida de Ángela Aguilar

La crisis matrimonial entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha alcanzado un punto de no retorno que mantiene en vilo al mundo del espectáculo, de acuerdo con los rumores. Tras el repentino aplazamiento de su esperada boda religiosa, el panorama de la pareja parece oscurecerse e incluso hay quien asegura que la amenaza es de tal tamaño que se podría destruir su relación definitivamente.

Todo este drama mediático comenzó a gestarse con la reciente polémica del videoclip "Un Vals", donde participó una modelo con un cierto parecido a la rapera argentina Cazzu. Sin embargo, el verdadero terremoto que sacudió a la industria lo desató el polémico periodista Javier Ceriani, quien expuso una presunta seguidilla de infidelidades que habría realizado el cantante sonorense.

Durante una reciente emisión de su programa, el comunicador argentino no se guardó absolutamente nada ante su audiencia. Con un tono crítico y directo, aseguró que existen al menos cuatro mujeres con las que el ídolo del regional mexicano habría mantenido relaciones amorosas pese a estar casado con Ángela Aguilar.

Las identidades al descubierto: de Miami a Sinaloa

De acuerdo con el periodista, la primera en esta lista es una mujer de origen dominicano que reside en un exclusivo y lujoso edificio en la ciudad de Miami. Según la investigación de Ceriani, Nodal la visitaba frecuentemente con su chofer personal, una relación paralela que presuntamente inició cuando su expareja aún se encontraba en pleno embarazo.

El segundo nombre que salió a la luz es el de Estevie, una talentosa cantante mexicoamericana que encendió todas las alarmas tras un fugaz y misterioso viaje a París.

La tercera supuesta amante identificada en este reporte es Mariana García, una reconocida y atractiva modelo originaria de Culiacán, Sinaloa. Los reportes del periodista de espectáculos indican que el exitoso cantante la habría llevado a un viaje privado a espaldas de la opinión pública y de Ángela Aguilar.

El engaño en Guadalajara: el caso más doloroso

Sin embargo, la gota que derramó el vaso, habría sido un presunto engaño acontecido en Guadalajara, el cual sería el primero cuando el matrimonio legal entre Nodal y Aguilar ya había sido consumado.

Los hechos habrían ocurrido justo después de una exitosa y multitudinaria presentación en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

Según lo que dijo Ceriani, al día siguiente de esta fecha, Nodal habría enviado a Ángela en un avión de regreso, decidiendo quedarse una noche extra completamente solo. Según la versión del periodista, Christian aprovechó esta soledad para verse en un hotel con una amante.

¿Qué sigue para la dinastía Aguilar tras el escándalo?

Supuestamente, este agravio habría provocado que la menor de la influyente dinastía Aguilar tomara una decisión drástica para proteger su paz mental. El pasado martes 14 de abril, la también artista habría abandonado la residencia que compartía con Nodal en Houston para buscar refugio y consuelo en el rancho de su madre, ubicado en Magnolia, Texas.

Hasta el momento, un tenso silencio impera en las redes sociales de todos los involucrados, limitándose únicamente a un escueto comunicado familiar donde exigen respeto a su privacidad. La gran incógnita que domina las tendencias de búsqueda es si este joven matrimonio logrará sobrevivir a este nuevo escándalo mediático de semejante magnitud y escrutinio público.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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OB