Hace días causó sensación la imagen de un elefante marino descansando en una playa concurrida de Nayarit. Las imágenes rápidamente se hicieron virales, aunque muchos se cuestionaron si el comportamiento del gran animal se debía a una afectación. Hoy las autoridades se han pronunciado al respecto.

Este martes 29 de enero, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) despejó las dudas a través de un mensaje en redes sociales donde compartió que el elefante marino se encuentra bien de salud. El mensaje fue:

"Informamos que el elefante marino continúa en la playa de Los Ayala municipio de Compostela, Nayarit, y se encuentra bien de salud, sin presentar heridas visibles ni comportamiento que indique problemas de salud. Profepa, en coordinación con Protección Civil, Seguridad Pública del Municipio de Compostela y la Secretaría de Marina mantiene una vigilancia permanente para asegurar el bienestar del ejemplar, que desde ayer ha ingresado en reiteradas ocasiones a la zona de mar y regresado nuevamente a descansar al área de playa".

"Agradecemos el enorme interés y apoyo de la ciudadanía".

El elefante marino entra y sale del mar

Ayer, (Profepa) informaba que el elefante marino que apareció en Playa Los Ayala en Compostela, Nayarit, se desplazaba hacia la zona de oleaje.

Además, Profepa señaló que dio seguimiento y vigilancia preventiva al ejemplar, además de constatar que se encuentra en buenas condiciones de salud.

También brindó distancia preventiva al ejemplar y orientación a los visitantes del lugar e indicó que probablemente retornará al mar de manera natural.

De acuerdo con el informe de Profepa, el elefante marino únicamente salió a descansar, y que esto es una conducta común en la especie.

