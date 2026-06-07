Elecciones Coahuila 2026: así puedes ubicar tu casilla para votar

El Instituto Nacional Electoral (INE) aceleró el despliegue de sus plataformas informáticas de cara a la esperada Jornada Electoral de este domingo 7 de junio de 2026 en el estado de Coahuila. Con el objetivo firme de combatir el abstencionismo y agilizar el flujo de votantes en las urnas, la autoridad nacional liberó el portal digital Ubica tu Casilla. Esta herramienta busca solucionar las dudas de miles de ciudadanos que desconocen el punto exacto donde deben ejercer su derecho al voto para renovar los cargos locales en juego.

La plataforma web opera con un sistema de mapeo satelital que optimiza el tiempo de traslado y previene confusiones logísticas el día de la elección. Los funcionarios del órgano autónomo instan a la población a realizar la consulta previa desde cualquier dispositivo móvil o computadora. Esto ayuda a evitar aglomeraciones innecesarias durante las primeras horas de la jornada cívica, garantizando un proceso ordenado, fluido y transparente en cada rincón de la entidad federativa.

Así funciona el sistema interactivo de Coahuila: guía paso a paso para no perderte este domingo

El uso del portal digital no requiere de registros complejos ni de la entrega de datos personales sensibles. Para activar el motor de búsqueda geográfica del sistema, el elector debe seguir una serie de pasos técnicos sencillos que no toman más de un minuto en completarse.

Así luce el sitio web Ubica tu Casilla en Coahuila. ESPECIAL

Primero, debes tener a la mano tu credencial para votar expedida por el INE.

En la parte frontal de la tarjeta plástica, identifica el recuadro correspondiente a la sección electoral, el cual consta de un número de cuatro dígitos.

Posteriormente, ingresa a la dirección electrónica oficial ubicatucasilla.ine.mx .

. Dentro del menú desplegable del sitio web, selecciona el estado de Coahuila e introduce el número de sección previamente localizado.

El sistema procesará la solicitud de forma inmediata y arrojará en pantalla la dirección exacta, el nombre de la institución (usualmente escuelas o parques públicos) y un mapa interactivo con indicaciones viales precisas para llegar al lugar.

Urnas electrónicas y casillas especiales para los ciudadanos en tránsito

Los comités organizadores contemplaron una estrategia robusta para aquellas personas que, por motivos laborales, de salud o personales, se encuentren lejos de su domicilio registrado el día de la votación. La autoridad electoral instalará estratégicamente 15 casillas especiales distribuidas en los principales municipios del estado, incluidos los centros urbanos de Saltillo, Torreón y Piedras Negras.

La gran novedad tecnológica para este sector de la población radica en que estas mesas receptoras especiales contarán con urnas electrónicas. Estos dispositivos agilizan de forma digital la emisión y el conteo del sufragio de los votantes en tránsito, manteniendo estándares estrictos de certeza y legalidad jurídica. El personal técnico del instituto supervisará de forma permanente las conexiones de estos equipos para asegurar que cada voto se contabilice de forma instantánea en el sistema central.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

¿Qué pasa si mi sección electoral no aparece cargada en el portal de Ubica tu Casilla 2026?

Si el sistema del INE no despliega la información de tu sección electoral, verifica que ingresaste correctamente los dígitos que aparecen en tu credencial. Si el error persiste, comunícate de inmediato a la línea telefónica gratuita nacional INETEL (800 433 2000) o acude al Módulo de Atención Ciudadana más cercano para recibir asesoría personalizada sobre tu estatus en la Lista Nominal.

¿A qué hora abren y cierran las casillas electorales en Coahuila este 7 de junio?

Las leyes de la materia estipulan que todas las casillas electorales del territorio de Coahuila abrirán sus puertas de forma oficial a partir de las 08:00 horas de la mañana. Los funcionarios de casilla recibirán a los votantes de forma ininterrumpida hasta las 18:00 horas de la tarde, momento en el cual se procederá al cierre de las urnas, salvo que aún existan ciudadanos formados en la fila para votar.

JM