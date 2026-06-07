Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 7 de junio de 2026

El clima en Cancún para este domingo 7 de junio prevé que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 27 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 71% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 62%.Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 25Jueves 11 de junio de 2026: lluvia muy fuerte, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23Viernes 12 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 25Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala