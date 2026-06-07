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Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 7 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 7 de junio de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 7 de junio de 2026

El clima en Cancún para este domingo 7 de junio prevé que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 27 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 71% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 62%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 25

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia muy fuerte, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 25

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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