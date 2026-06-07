Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 7 de junio de 2026

El clima en Cancún para este domingo 7 de junio prevé que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 27 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 71% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 62%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 25

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia muy fuerte, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 25

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

