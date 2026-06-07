Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 7 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 7 de junio informa que estará con lluvia de gran intensidad con 16 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 84%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Martes 9 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

