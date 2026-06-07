Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 7 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 7 de junio informa que estará con lluvia de gran intensidad con 16 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 84%.Lunes 8 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Martes 9 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Viernes 12 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Sábado 13 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Cancún