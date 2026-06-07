Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 7 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este domingo 7 de junio determina que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 46%.Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Martes 9 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Viernes 12 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Sábado 13 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Domingo 14 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en El Salto