Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 7 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este domingo 7 de junio determina que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 46%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Martes 9 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Viernes 12 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Sábado 13 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Domingo 14 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en El Salto

