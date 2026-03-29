Inicia sin incidentes elección extraordinaria en Tamiahua, Veracruz

La jornada electoral extraordinaria arrancó sin contratiempos en el municipio veracruzano de Tamiahua, donde la ciudadanía acudirá a las urnas para elegir a sus autoridades que estarán en funciones del 1 de junio de 2026 al 31 de diciembre de 2029.

Luego de que se anulara la elección ordinaria del año pasado —debido a que la candidata ganadora del Partido Verde Ecologista de México superó los topes de gasto de campaña—, las autoridades electorales informaron que quedó instalada la totalidad de las 37 casillas previstas para la votación.

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Desde temprana hora, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (Ople), se instaló en Sesión Permanente de Vigilancia de la Jornada Electoral para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2026.

Implementan acciones afirmativas en elecciones de Veracruz

Durante estas elecciones, buscan la mayoría de votos un total de 68 candidatos entre propietarias y suplentes, de las cuales 40 corresponden a mujeres y, a partir de la implementación de acciones afirmativas, también participan 4 personas afromexicanas y 12 jóvenes.

En la contienda, se registraron candidaturas del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), así como de la coalición "Sigamos Haciendo Historia en Veracruz", integrada por Morena y PVEM.

La consejera presidenta del organismo electoral, Marisol Alicia Delgadillo Morales, confío que el proceso comicial se lleve a cabo en un ambiente de tranquilidad y pacífico.

"El día de hoy nos encontramos sesionando para dar seguimiento a la jornada electoral que se desarrolla en el municipio de Tamiahua, donde se elegirán, en un ambiente pacífico y seguro, una presidencia municipal, una sindicatura única y cuatro regidurías", dijo.

Durante su mensaje, aprovechó para hacer un reconocimiento a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), por su acompañamiento y coordinación permanente para llevar a buen puerto este proceso extraordinario, así como al Consejo General del Instituto Nacional Electoral

Fue la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien declaró la nulidad de la elección municipal de Tamiahua al considerar como "grave" el rebase de topes de gastos de campaña de la candidata ganadora del PVEM, Citlali Medellín.

Ante ello, el Congreso del Estado nombró a integrantes de un Concejo Municipal, el cual ejerció funciones a partir del primero de enero hasta el primero de junio, cuando deberán tomar protesta las nuevas autoridades.

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