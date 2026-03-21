Calendario electoral 2026-2027: ¿Qué cargos se renovarán y en qué Estados de México?

Durante 2026 y 2027, ciudadanos de distintas entidades del país participarán en la elección de cargos fundamentales para la vida política a nivel local. Aunque las elecciones federales no se realizarán sino hasta 2030, cuando finalice el mandato de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en los próximos años se desarrollarán diversos procesos de gran relevancia.

Según el calendario electoral proyectado —el cual podría modificarse conforme avancen las reformas en la materia— se contemplan elecciones locales, mecanismos de participación ciudadana y procesos internos dentro de los partidos políticos.

¿Qué elecciones y procesos se realizarán en 2026 y 2027?

Según el Instituto Nacional Electoral (INE), el 7 de junio de 2026 Coahuila celebrará elecciones para renovar 25 diputaciones locales , de las cuales 16 serán por mayoría relativa y nueve por representación proporcional.

En el caso de Veracruz, el municipio de Tamiahua tendrá votaciones el 29 de marzo de 2026 para elegir la Presidencia municipal, una sindicatura y cuatro regidurías.

Para 2027, como parte de la reforma al Poder Judicial, se prevé la organización de elecciones para renovar cargos de magistrados y jueces de distrito , aunque existe debate sobre su logística para evitar que coincidan con otros procesos locales.

Ese mismo año también podría solicitarse el ejercicio de revocación de mandato para la Presidencia de la República , siempre y cuando se cumpla con el requisito de reunir las firmas ciudadanas necesarias. Este mecanismo permitiría a la ciudadanía decidir si la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, continúa o no en el cargo.

No obstante, las disposiciones en materia electoral relacionadas con este ejercicio aún no están definidas, ya que se mantiene en discusión la aprobación o derogación del llamado Plan B.

¿Qué cargos se renovarán en 2027 y en qué entidades se votará?

En el ámbito partidista, Morena avanza en la organización interna mediante la figura de Coordinadores Territoriales, responsables de fortalecer la estructura del partido, afiliar simpatizantes y promover su proyecto político. Para ello, se contemplan procesos internos como votaciones, encuestas o acuerdos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

El Consejo Nacional de Morena fijó como fecha límite septiembre de 2026 para definir a estos perfiles en distintos municipios y distritos, con miras a las elecciones de 2027.

De cara a ese proceso electoral, en 2027 también se renovará la Cámara de Diputados, así como cientos de alcaldías y gubernaturas en 17 entidades: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

En este contexto, distintos partidos ya perfilan posibles candidaturas. Por parte del Partido Verde Ecologista de México, su coordinador Manuel Velasco mencionó nombres como Ruth González Silva en San Luis Potosí; el senador Waldo Fernández en Nuevo León; la senadora Jasmine Bugarín en Nayarit; la senadora Karen Castrejón en Guerrero; así como Ricardo Astudillo en Querétaro, Carlos Puente en Zacatecas, Manuel Cota en Baja California Sur y Jorge Ramos en Baja California.

Movimiento Ciudadano, por su parte, ha señalado como posibles figuras al senador Luis Donaldo Colosio, a Marta Herrera, Alma Rosa Marroquín, Miguel Ángel Flores Serna, Raúl Lozano Caballero, Héctor García y Félix Arratia , principalmente en Nuevo León.

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En tanto, el PRI impulsa la estrategia “Defensores de México”, integrada por 50 perfiles que recorrerán el país para informar sobre la situación nacional y promover la participación ciudadana . Entre ellos destacan Adrián de la Garza, Manuel Añorve y Enrique Galindo. Además, Rosario Robles encabezará la coordinación de la Red Ciudadana para la Defensa de México.

Por su parte, el PAN ha adelantado que buscará que sus candidaturas sean completamente ciudadanas. “Ni una sola candidatura queda reservada para liderazgo alguno que no se la gane. ¡Ni una sola candidatura del PAN queda exenta de esta apertura!. Estamos absolutamente convencidos que esta es la ruta para el triunfo electoral del 2027. Cuando les vamos a arrancar, las mayorías ficticias a Morena”, declaró su dirigente, Jorge Romero.

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