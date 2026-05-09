Se acerca el esperado 10 de mayo y la eterna pregunta vuelve a surgir con fuerza en miles de hogares en Guadalajara y en todo el territorio nacional: ¿Qué le regalamos a mamá para hacerla sentir verdaderamente especial en su día sin caer en los mismos clichés aburridos de siempre?

Durante muchas décadas, la tradición familiar dictaba comprar planchas, licuadoras o sartenes, pero las madres mexicanas han hablado fuerte y claro sobre lo que realmente desean recibir. Hoy en día, regalar un electrodoméstico puede ser visto más como una indirecta para seguir trabajando en el hogar que como un premio genuino.

Según los datos más recientes compartidos por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), los artículos para el hogar han quedado totalmente desplazados de la lista de deseos. Ahora, las mamás prefieren obsequios que celebren su individualidad, su descanso y su bienestar personal, dejando atrás las obligaciones domésticas que realizan todos los días .

El fin de la era de los electrodomésticos y el inicio de las experiencias

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y diversos estudios de mercado revelan que el gasto promedio de los mexicanos en esta fecha oscilará entre los mil 900 y 3 mil 400 pesos. Esta importante derrama económica demuestra que las familias están dispuestas a invertir una buena cantidad para consentir a las reinas del hogar como se merecen.

¿Pero en qué se invierte exactamente este dinero? Las encuestas de consumo muestran que el 50% de las preferencias se inclinan hacia la ropa, el calzado y los accesorios de moda . Las mamás quieren lucir bien, sentirse cómodas y renovar su guardarropa con prendas que resalten su estilo personal y las hagan brillar.

En segundo lugar, las flores siguen siendo un clásico infalible que nunca pasa de moda, seguidas muy de cerca por las invitaciones a desayunar, comer o cenar . Llevarla a su restaurante favorito en Jalisco es una excelente manera de compartir tiempo de calidad en familia y, sobre todo, evitar que ella cocine.

Los regalos más deseados para triunfar este Día de las Madres

Además de la moda y la gastronomía, los perfumes, los cosméticos y los días de spa han ganado un terreno impresionante en los últimos años . Estos obsequios demuestran que los hijos entienden la necesidad de sus madres de buscar momentos exclusivos de relajación, belleza y cuidado personal lejos del estrés cotidiano.

Por otro lado, la tecnología también se ha posicionado como una opción fantástica para las mamás modernas que buscan practicidad. Desde teléfonos inteligentes hasta relojes deportivos o audífonos inalámbricos, los gadgets facilitan su vida diaria, las mantienen conectadas con sus seres queridos y les ofrecen nuevas formas de entretenimiento digital.

Para que no falles en tu elección y hagas una compra inteligente, aquí en la redacción de El Informador te preparamos una lista de consejos clave. Revisa estos puntos antes de sacar la cartera y asegúrate de que tu regalo sea un éxito rotundo este próximo diez de mayo, demostrando cuánto la conoces.

Tips rápidos y efectivos para elegir el obsequio perfecto

- Conoce su personalidad a fondo: Si es una mamá tecnológica, sorpréndela con accesorios para sus dispositivos; si es aventurera, regálale artículos de viaje o una escapada de fin de semana. Observa sus pasatiempos actuales y elige algo que complemente sus actividades favoritas sin imponerle nuevos deberes ni responsabilidades en casa.

- Evita las compras de pánico y considera las tarjetas de regalo: Planea con anticipación para no terminar comprando lo primero que veas a precios elevados. Si tienes dudas sobre sus gustos exactos, un monedero electrónico de su tienda favorita le dará la libertad de elegir exactamente lo que le hace feliz.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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