Hoy No Circula: Así aplica este sábado 9 de mayo en CDMX y Edomex

La contaminación ambiental en la Ciudad de México y el Edomex este sábado 9 de mayo se mantiene dentro de los niveles aceptables y lejos de la activación de contingencia ambiental, por lo que el programa Hoy No Circula se aplicará de manera normal, en su modalidad de segundo sábado de mes.

¿Qué vehículos no circulan hoy?

Holograma 1, terminación de placas par (0, 2, 4, 6, 8)

Holograma 2

Placas foráneas

Están exentos de la restricción los autos con holograma 1 y terminación impar (1, 3, 5, 7,9), vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o doble 0, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.

Calidad del aire hoy en la Ciudad de México

La Dirección de Monitoreo Atmosférico informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital del país era "aceptable", con un nivel de riesgo moderado, por la presencia de contaminantes PM₂.₅.

Las estaciones Centro de Ciencias de la Atmósfera y Merced marcaban el color amarillo en el semáforo de monitoreo ambiental ("aceptable"), el resto de estaciones indicaban buena calidad (color verde).

La información sobre la calidad del aire se actualiza cada hora con el fin de alertar a la población y permitir la toma de decisiones oportunas si la contaminación representa un riesgo.

A la misma hora, en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, las estaciones de Ixtlahuaca y Tenancingo indicaban una contaminación moderada, mientras que en Oxtotitlán, Metepec, Ceboruco, Calimaya y Xalatlaco era baja.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula opera de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

El programa también se aplica en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿De cuánto es la multa por incumplir el programa Hoy No Circula?

Incumplir la restricción puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.

