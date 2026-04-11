El SMN advierte clima extremo y onda de calor para este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una advertencia crucial del clima para este sábado 11 de abril de 2026. Nuestro país se encuentra actualmente dividido por dos extremos climáticos sumamente marcados que requieren la atención inmediata de la población para evitar riesgos a la salud y la seguridad.

Por un lado, una sofocante y peligrosa onda de calor castigará severamente al occidente, centro y sur del territorio nacional . Por otro lado, una fuerte inestabilidad atmosférica desatará tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y posibles granizadas en diversas regiones del norte de la República Mexicana .

Temperaturas extremas: Jalisco y la implacable onda de calor

Para los habitantes de Guadalajara y el resto de los municipios del estado de Jalisco , es imperativo extremar precauciones. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó en su reporte matutino que las temperaturas máximas podrían dispararse peligrosamente, oscilando entre los 40 y 45 °C durante la tarde .

Este agobiante fenómeno es impulsado por un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, el cual mantiene los cielos completamente despejados y bloquea la formación de nubes. Estados vecinos como Nayarit, Colima, Michoacán y Guerrero también sufrirán los estragos directos de este inmenso domo de calor.

Las autoridades sanitarias y de Protección Civil recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, ya que la radiación ultravioleta estará en sus niveles más altos entre las 11:00 y las 16:00 horas. No subestimes el impacto de esta ola cálida; el golpe de calor representa una emergencia médica real.

Lluvias severas y la amenaza de un nuevo frente frío en el norte

Mientras el sur y el occidente del país experimentan un ambiente sofocante, el panorama meteorológico es radicalmente distinto en la frontera norte. Una vaguada en altura y una línea seca están provocando un fenómeno de inestabilidad que diversos medios han denominado como la "Tormenta Negra".

Coahuila será el estado más afectado durante esta jornada, con un pronóstico oficial de lluvias puntuales muy fuertes que podrían generar inundaciones repentinas. Además, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas enfrentan alertas por chubascos intensos, descargas eléctricas continuas y la posible formación de torbellinos o tornados.

A toda esta inestabilidad se suma la inminente llegada de un nuevo frente frío que ya se aproxima rápidamente por el noroeste de México. Este sistema frontal provocará descensos bruscos de temperatura y rachas de viento superiores a los 60 km/h, capaces de derribar árboles y anuncios publicitarios.

Tips rápidos y vitales para protegerse del clima extremo de hoy

- Mantente hidratado constantemente: Bebe al menos dos o tres litros de agua natural a lo largo del día, incluso si no sientes sed. En zonas afectadas por la onda de calor, la deshidratación severa ocurre rápidamente si te expones al sol directo sin la protección adecuada.

- Usa protección solar adecuada: Aplica bloqueador dermatológico con FPS 50+ cada dos horas si permaneces en exteriores. Complementa tu cuidado utilizando gafas de sol con filtro UV, sombreros de ala ancha y ropa holgada de colores claros, preferentemente fabricada con telas transpirables como el algodón.

- Aléjate de zonas con riesgo de inundación: Si te encuentras en los estados del norte o centro con pronóstico de tormentas severas, evita a toda costa cruzar ríos, arroyos crecidos o calles encharcadas. Las corrientes de agua pueden arrastrar vehículos y personas con una facilidad sorprendente.

- Asegura objetos sueltos en casa: Las fuertes rachas de viento pronosticadas por el SMN pueden convertir macetas, láminas o mobiliario exterior en proyectiles sumamente peligrosos. Resguarda tus pertenencias en el interior, asegura techos ligeros y mantén a tus mascotas en un lugar seguro y techado.

Mantente siempre informado a través de los canales oficiales y redes sociales de Conagua y Protección Civil de tu localidad. El impredecible clima de este 11 de abril nos recuerda la vital importancia de estar siempre preparados y actuar con responsabilidad ante la fuerza de la naturaleza.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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