Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 4 de enero de 2026

El clima en Cancún para este domingo 4 de enero prevé que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20Martes 6 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Viernes 9 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Sábado 10 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Domingo 11 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22