Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 4 de enero de 2026

El clima en Cancún para este domingo 4 de enero prevé que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Martes 6 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Viernes 9 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Sábado 10 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Domingo 11 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Chapala

