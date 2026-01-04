Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 4 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 4 de enero informa que estará con cielo claro con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 36%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 6 grados.Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Martes 6 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Viernes 9 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Sábado 10 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 10Domingo 11 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 8Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Zapopan