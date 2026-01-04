Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 4 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 4 de enero informa que estará con cielo claro con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 36%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 6 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Martes 6 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Viernes 9 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Sábado 10 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 10

Domingo 11 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 8

