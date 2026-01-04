Domingo, 04 de Enero 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 4 de enero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Monterrey para este domingo 4 de enero informa que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 38%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 5 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Martes 6 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Miércoles 7 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Viernes 9 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Sábado 10 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13

Domingo 11 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11

