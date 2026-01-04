Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 4 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este domingo 4 de enero informa que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 38%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 5 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Martes 6 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Miércoles 7 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Viernes 9 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Sábado 10 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13

Domingo 11 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

