Diversos medios nacionales reportaron este martes 7 de abril una presunta fuga de gas en la Refinería Olmeca de Petróleos Mexicanos (Pemex), también conocida como Dos Bocas, en el estado de Tabasco, alrededor de las 13:00 horas. La información comenzó a circular principalmente en redes sociales, donde se difundieron imágenes que, según usuarios, evidenciarían el incidente. En un primer momento, no hubo una postura oficial por parte de las autoridades, lo que generó incertidumbre.

⚠️�� #ÚLTIMAHORA | Se reporta una fuga de gas en la Refinería Olmeca, Dos Bocas, #Tabasco. Hasta el momento las autoridades no han emitido un comunicado oficial. ���� https://t.co/4P57JaF3YD



Vía @giltabasco pic.twitter.com/FuEItzrJUd— El Universal Puebla (@UniversalPuebla) April 7, 2026

Pemex responde a las denuncias de una presunta fuga

Minutos más tarde, aproximadamente a las 13:30 horas, Pemex emitió un comunicado a través de sus canales oficiales para responder a las versiones difundidas. La empresa productiva del Estado aseguró que la refinería opera con normalidad y que no se ha registrado ninguna contingencia en sus instalaciones.

"Petróleos Mexicanos informa a la población que la Refinería Olmeca opera de manera normal y que no se ha presentado ninguna contingencia en sus instalaciones", señala el mensaje difundido en redes sociales.

Asimismo, la petrolera explicó que las imágenes que circularon corresponden a procesos operativos habituales dentro del complejo. En específico, detalló que se trata de la liberación de vapor de agua durante las operaciones de la planta coquizadora, un procedimiento que, según indicó, no representa riesgo alguno para la comunidad, el personal ni el medio ambiente.

X / @Pemex

En ese sentido, Pemex hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada exclusivamente a través de canales oficiales, con el objetivo de evitar confusiones o la difusión de información no verificada.

La noticia de la presunta fuga, a menos de un mes del incendio que dejó cinco muertos

Este episodio ocurre a menos de un mes de un incidente mayor en la misma refinería. El pasado 17 de marzo, un incendio y explosión en las inmediaciones del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos dejó un saldo de cinco personas fallecidas. De acuerdo con información oficial, las víctimas —cuatro hombres y una mujer— trabajaban para una empresa de seguridad contratada por Pemex y se encontraban fuera de las instalaciones al momento del siniestro.

Versiones sobre ese hecho indicaron que desde horas previas se había reportado una posible fuga de gas en la zona. Según dichos reportes, al momento en que los trabajadores se aproximaron al complejo en un vehículo, se habría producido un chispazo que provocó la explosión. Aunque intentaron ponerse a salvo al descender de la unidad, algunos fueron alcanzados por las llamas, lo que derivó en su fallecimiento en el lugar.

También ocurre a dos semanas de que se confirmara que se generó un nuevo derrame. Esa vez, el mensaje de la empresa, publicado el 22 de marzo, señalaba: "El Gobierno de México mantiene un operativo de atención interinstitucional ante la presencia de hidrocarburos detectada en inmediaciones de Dos Bocas, Tabasco, con la participación de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Tabasco (Semades)".

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