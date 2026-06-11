El misticismo y las dinámicas de predicción animal regresaron al escenario deportivo global de cara al inicio de la Copa Mundial 2026... ¡un elefante se animó a "predecir" que México ganaría en el partido inaugural del torneo y acertó en sus pronósticos!

En esta ocasión, la expectación se concentra en el estado de Puebla, donde un majestuoso elefante africano perteneciente al reconocido parque de conservación de vida silvestre Africam Safari se encargó de emitir el pronóstico para el partido inaugural de la escuadra mexicana frente a Sudáfrica.

Este tipo de dinámicas, consolidadas en el imaginario colectivo desde la época del famoso pulpo Paul, despiertan un enorme entusiasmo entre los aficionados y generan interacciones masivas en las plataformas digitales que se incrementaron luego de que, en efecto, México se impusiera por primera vez en un partido inaugural mundialista.

¿Cómo fue la "predicción" del triunfo de México vs Sudáfrica?

De acuerdo con lo que sucede en el video compartido a través de las cuentas oficiales de Africam Safari, la dinámica se desarrolló bajo un ambiente controlado dentro del hábitat de los elefantes. El personal del parque colocó dos costales de comida idénticas con las banderas de las selecciones competidoras y, tras unos instantes de deliberación visual, el ejemplar de gran tonelaje se dirigió de forma decidida hacia el distintivo mexicano.

Un elefante del parque Africam Safari predijo el triunfo de México contra Sudáfrica en el inicio de la Copa del Mundo tras elegir un saco con los colores del País.



¿Cuál es tu pronóstico de marcador para el juego de la Selección? #Mexico #Mundial #Futbol pic.twitter.com/H2cFvYXTBk — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) June 11, 2026

El mamífero utilizó su trompa para interactuar con el contenedor de la Selección Nacional, una acción que los cuidadores y los usuarios interpretaron de inmediato como una señal de victoria contundente para el conjunto local.

El metraje acumula rápidamente miles de reproducciones y comentarios de aficionados entusiastas, convirtiéndose en un fenómeno que encendió las redes de cara al arranque de la justa mundialista.

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Los internautas tomaron el veredicto del paquidermo como un augurio de buena fortuna, algo que finalmente sí ocurrió con marcador de 2-0, y los internautas compartieron la escena en plataformas como TikTok e Instagram. Aunque se trata de una actividad lúdica y publicitaria, el comportamiento natural del animal desató una ola de optimismo entre la afición mexicana, que reaccionó con comentarios como:

Qué hermosos.

Qué ternura.

Ellos sí saben.

De acuerdo con el experto.

Esa cancha ni el Estadio Azteca la tiene, está padrísima.

JM