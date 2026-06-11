Pese al pronóstico de protestas en toda la Ciudad de México, los incidentes registrados en la capital del país durante la apertura de la Copa del Mundo 2026 se limitaron a actos vandálicos y confrontaciones con la policía antidisturbios protagonizados por unas 200 personas que dejaron algunos lesionados, según la secretaría de Seguridad capitalina.

Solo una mujer de 28 años fue detenida y puesta en libertad poco después, indicó esa dependencia en su cuenta oficial de X.

Un puñado de enmascarados armados con martillos, barras de metal y tablones de madera rompió las ventanas de un concesionario de coches cercano al Estadio Ciudad de México.

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Otros volcaron un escenario sobre las vías del metro para bloquear la línea principal de tren que sale del Estadio mientras que videos en redes sociales mostraron a individuos arrojando piedras contra los policías a caballo.

Manifestantes de varias universidades intentaron atravesar los cordones policiales que rodeaban el recinto deportivo. Algunos lanzaron piedras y otros objetos contra los agentes, quienes respondieron con dispositivos antidisturbios, entre ellos petardos.

La violencia se hizo presente en la fiesta futbolera ����



Encapuchados y policías antimotines se enfrentamos a las afueras del Estadio Azteca. Algunos de los manifestantes aventaron piedras, y vallas metálicas a los uniformados para evitar ser controlados. pic.twitter.com/bOpGuKTEyX — LA PRENSA (@laprensaoem) June 11, 2026

El choque se intensificó con breves enfrentamientos en el perímetro del Estadio , con nubes de humo visibles cerca de algunos puntos de acceso.

La inauguración del Mundial 2026 propició numerosas protestas en la ciudad, tanto de la CNTE que ocupó con tiendas de campaña el Centro Histórico de la ciudad y protagonizó algunas marchas que acabaron con brotes violentos, como de familias de algunas de las más de 130 mil personas desaparecidas en México y otros movimientos sociales que aprovecharon el momento para visibilizar sus reivindicaciones.

JM