INAPAM ofrece descuentos a adultos mayores para las vacaciones de verano 2026

El Gobierno de México está ofreciendo este verano descuentos exclusivos a adultos mayores que cuenten con su credencial vigente de INAPAM. Los cuentos serán en los centros vacacionales del IMSS.

¿Cómo acceder al descuento?

Los centros vacacionales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son los cuatro destinos a los que se podrá acceder a estos descuentos. Se encuentran ubicados en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Son espacios diseñados para disfrutar en familia e incluyen hospedaje, albercas, áreas recreativas y actividades para todas las edades, sin embargo, si se cuenta con la tarjeta vigente INAPAM, los adultos mayores pueden acceder a descuentos especiales.

Para hacer válido el descuento es necesario presentar una copia de la credencial vigente y una identificación oficial como el INE, en cualquiera de los centros vacacionales disponibles.

Los adultos mayores pueden acceder hasta el 30% de descuento en hospedaje y hasta 50% en servicios como el balneario y campamentos.

De acuerdo al sitio oficial del Gobierno de México, los centros vacacionales ofrecen hospedaje y actividades recreativas, todo en un solo lugar.

¿Cuáles son los centros vacacionales del IMSS?