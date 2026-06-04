El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó este jueves 04 de junio del 2026 que arrestó en Hawthorne, California, a Enrique Martínez-Chávez, vinculado al caso Ayotzinapa.

En un comunicado, el organismo estadounidense detalla que Martínez-Chávez, de 32 años y cua detención tuvo lugar ayer miércoles, "es buscado en su país natal, México, por desaparición forzada de personas mientras era miembro del Ejército Mexicano".

Añade que "permanecerá bajo custodia de ICE hasta que pueda ser enviado de regreso a casa", se lee en la cuenta oficial de X del organismo.

Yesterday, ICE LA arrested 32-year-old Enrique Martinez-Chavez in Hawthorne, California. Martinez is wanted in his home country of Mexico for enforced disappearance of persons while a member of the Mexican military. He'll remain in ICE custody until he can be sent home. pic.twitter.com/NVYGfnnkIe — ICE Los Angeles (@EROLosAngeles) June 4, 2026

¿Quién es Enrique Martínez-Chávez y qué nexos tiene con Ayotzinapa?

Según investigaciones de medios internacionales, Enrique Martínez-Chávez formaba parte del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, y se encontraba en servicio activo durante la noche de los ataques contra los normalistas en septiembre de 2014.

Su nombre figura en una lista de 16 militares que originalmente enfrentaban acusaciones por delincuencia organizada y desaparición forzada. La captura en California representa un avance significativo para la justicia mexicana, que ha mantenido la búsqueda de los prófugos a pesar de las controversias internas y la cancelación previa de algunas órdenes de captura por parte de la FGR.

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¿Cuántas órdenes de aprehensión se han girado por el caso Ayotinapa?

La magnitud de la tragedia de Ayotzinapa trasciende a los 43 estudiantes desaparecidos. De acuerdo con datos documentados por organizaciones de derechos humanos, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a sus garantías durante los ataques en Iguala, incluyendo a integrantes del equipo de futbol Los Avispones y civiles.

En el ámbito judicial, el caso ha generado un volumen sin precedentes de acciones legales; tan sólo en agosto de 2022, un juez concedió a la Fiscalía General de la República (FGR) 83 órdenes de aprehensión contra diversas figuras vinculadas, de las cuales al menos 20 correspondían a mandos militares y personal de tropa, reflejando la escala de la presunta participación estatal.

Con información de El Universal

JM