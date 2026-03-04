A casi dos semanas del operativo en una cabaña de Tapalpa, Jalisco, para detener al jefe del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" y en donde fallecieron 25 elementos de la Guardia Nacional, se hizo un reconocimiento a los elementos de esa institución y se enviaron condolencias a sus familiares.

En el marco de una reunión de la Comisión de la Guardia Nacional, que preside la senadora Juanita Guerra, se reconocieron las acciones realizadas por el Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional , el pasado 22 de febrero, en el operativo coordinado en el estado de Jalisco.

"Las y los integrantes de este órgano legislativo, que preside la senadora Juanita Guerra Mena, externaron sus condolencias a los familiares y amigos de los elementos que fallecieron en el cumplimiento de su deber".

Guerra Mena, del PVEM, dio lectura a este documento: "Reconocemos la labor de instituciones que sirven a México con disciplina, lealtad y honor, inspiradas por el patriotismo y la abnegación que distinguen su vocación, fortalecidas por su espíritu de cuerpo y guiadas por la honradez, la honestidad, la legalidad y la objetividad en cada una de sus actuaciones, desempeñándose con eficiencia y profesionalismo", resaltó.

Reconocimiento al fortalecimiento de seguridad

Las acciones recientes en materia de seguridad, agregó, reflejan la eficacia de las labores de inteligencia, la planeación estratégica y la disciplina institucional que caracterizan a las instituciones federales en materia de Seguridad Pública. Dijo que el compromiso demostrado en la ejecución de operativos y en el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional permite debilitar de manera sostenida diversas estructuras criminales que afectan la paz de las familias mexicanas .

Además, el órgano legislativo expresó sus condolencias por los 25 elementos de la Guardia Nacional que fallecieron el 22 de febrero en el cumplimiento de su deber, así como por el Capitán 2/o. Leonel Cardozo, coordinador del Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones en Aguascalientes, "a quien cobardemente se le arrebató la vida".

La Comisión también aprobó solicitar audiencia con el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera , para realizar una reunión de trabajo de carácter institucional en el marco del análisis del Informe Anual de Actividades 2025 que esa institución remitió al Senado de la República.

