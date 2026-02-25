En la caída de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Nueva Generación (CNG), hubo muertos y detenidos; entre los que destacan presuntos escoltas del capo, que hoy ingresaron a un penal. Esta es la información:

En punto de las 04:40 de la mañana, un convoy encabezado por un vehículo blindado tipo "Rino" de la Guardia Nacional, escoltado por seis patrullas, ingresó al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 ubicado en Almoloya de Juárez; al interior fueron trasladados Andrés "N" y Genaro "N" por su probable participación en los delitos de portación de armas con agravante y portación de aditamento y de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Los detenidos fueron asegurados durante el operativo realizado en el estado de Jalisco el pasado domingo .

En un inicio se señaló a estos dos sujetos como escoltas de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el "Mencho" líder del grupo criminal Cártel Nueva Generación .

El operativo de traslado dio inicio en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México, alrededor de las 02:20 de la mañana.

Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa en contra de ambos individuos , una vez que se expusieron los datos de prueba que sustentan la solicitud de vinculación a proceso.

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que luego de concluir la audiencia, que se efectuó vía remota, ambos fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 "El Altiplano", ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

Con relación a la situación que guarda el cuerpo de Rubén "N", la FGR señala que recibió un escrito, entregado por quien dijo ser representante jurídico de familiares del occiso, en el que se solicita la entrega de sus restos mortales, por lo que el representante social agota todos los procedimientos protocolarios que son necesarios para estar en condiciones de formalizar su entrega.

