Tapalpa se convirtió en zona de guerra el pasado domingo 22 de febrero porque las fuerzas federales realizaron un cerco en torno a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Nueva Generación (CNG), que finalmente murió tras ser herido en el enfrentamiento. A partir de ese momento, el municipio de Jalisco se convirtió en un lugar inhóspito, pero ¿Cómo se encuentra tres días después del choque?

Aunque el Gobierno del Estado desactivó el Código Rojo tras la violencia y bloqueos por el operativo contra "El Mencho", las clases presenciales en Tapalpa, Jalisco, se reanudarán hasta el próximo lunes .

Anoche, el gobierno local informó a maestros de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria que la suspensión de actividades se mantendrá unos días más.

Por lo que los centros educativos de la localidad permanecen cerrados, se constató en un recorrido realizado este miércoles en la Secundaria Técnica número 10 y la Escuela Primaria "María Emma G. De Bracamontes 373".

"Aquí hubo un comunicado de que hasta el lunes, entonces hasta el lunes", señaló el intendente de dicho centro educativo que labora en turno matutino y vespertino.

En el tercer día después del abatimiento del capo Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", la cabecera municipal sigue retomando sus actividades comerciales y laborales .

Se observan más negocios abiertos y mayor circulación de vehículos y personas en las calles durante el día.

Sin embargo, al caer la noche, las calles se vacían y los restaurantes y cafés ofrecen servicio hasta las 10 de la noche.

Reclaman cuerpo de "El Mencho"

El cuerpo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho” fue reclamado por un representante jurídico de familiares del hoy occiso .

La FGR informó que recibió un escrito, entregado por quien dijo ser representante jurídico de familiares del occiso, en el que se solicita la entrega de sus restos mortales, por lo que el representante social agota todos los procedimientos protocolarios que son necesarios para estar en condiciones de formalizar su entrega.

OA