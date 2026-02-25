Semana Santa 2026: Ley Seca confirmada para esta alcaldía de CDMX

Se ha dado a conocer que una alcaldía de Ciudad de México (CDMX) implementará “Ley Seca” en Semana Santa 2026, por lo cual se prohibirá la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones.

Ley Seca en Iztapalapa en Semana Santa 2026

Por medio de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se dio a conocer que la Alcaldía Iztapalapa, a cargo de Aleida Alavez Ruiz, aplicará la Ley Seca en el periodo de la Semana Santa 2026.

La información indica que la restricción comprende el jueves 2 y el viernes 3 (días santos), desde las 00:00 hasta las 23:59 horas en:

Barrio San Ignacio.

Barrio Santa Bárbara.

Barrio La Asunción.

Barrio San Lucas.

Barrio San Pedro.

Barrio San Miguel.

Barrio San Pablo.

Barrio San José.

Además de la prohibición general de alcohol, el acuerdo oficial establece que se prohíbe la venta incluso en envases cerrados o al copeo.

La restricción de la venta es innegociable y también quedan fuera del permiso las ferias, romerías y eventos populares dentro de los ocho barrios que se mencionaron anteriormente.

¿Cuándo cae la Semana Santa 2026?

La Semana Santa 2026 será del 29 de marzo (Domingo de Ramos) al 5 de abril (Domingo de Resurrección).

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), no se reconoce toda la Semana Santa como periodo de descanso forzoso; no obstante, algunas empresas y organismos contemplan dos fechas de descanso dentro de este periodo de conmemoración: el jueves 2 y el viernes 3 de abril, a pesar de que no se encuentran en el calendario oficial de días festivos.

