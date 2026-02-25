Puerto Vallarta fue uno de los lugares más afectados por la ola de violencia que se ejecutó luego del abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Nueva Generación (CNG). Tras horas de tensión, algunos turistas salieron de inmediato a sus países.

Desde antes del amanecer, el ir y venir de vehículos rompía la habitual calma de la zona hotelera. Filas de taxis, vans y autobuses turísticos avanzaban lentamente rumbo al Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, cargados de maletas y rostros marcados por el cansancio y la incertidumbre.

La reapertura de vuelos este martes detonó una salida masiva de visitantes extranjeros, tras los hechos violentos y narcobloqueos registrados el fin de semana en la región .

Dentro de la terminal, el murmullo constante sustituyó la música ambiental. Las pantallas de información mostraban salidas continuas, principalmente hacia Estados Unidos, Canadá y Europa, mientras decenas de pasajeros aguardaban incluso sentados en el suelo ante la falta de asientos disponibles. Personal aeroportuario recorría los pasillos orientando a los viajeros, mientras elementos de seguridad federal permanecían visibles en accesos y filtros.

"Sólo queremos llegar a casa", expresó Mark Peterson, visitante canadiense que adelantó su regreso tres días. "Nos dijeron que todo está bajo control, pero preferimos no arriesgarnos", añadió mientras vigilaba que sus hijos no se separaran del equipaje.

La suspensión parcial de operaciones el lunes había dejado a muchos turistas en incertidumbre . Aerolíneas nacionales cancelaron vuelos hacia el destino y, desde la Ciudad de México, las salidas eran escasas.

La reanudación comenzó cerca del mediodía del martes; varios aviones arribaron con asientos vacíos, en contraste con los vuelos de salida, que despegaron con ocupación total e incluso saturación .

En la zona de documentación, las filas serpenteaban entre barreras metálicas mientras agentes solicitaban pasaportes y confirmaciones electrónicas. Varias aerolíneas habilitaron mostradores adicionales y priorizaron conexiones internacionales . Aun así, la ansiedad era evidente: niños dormían sobre maletas y adultos revisaban constantemente sus teléfonos en busca de actualizaciones.

"Nunca había visto tantas patrullas en un aeropuerto turístico", comentó Anna Müller, visitante alemana. Según relató, el personal de su hotel recomendó salir lo antes posible. "Fueron muy amables, pero se notaba la preocupación", dijo.

La Armada envía refuerzos

La mañana de este martes arribó a Puerto Vallarta el buque Usumacinta, de la Armada de México, con más de 100 elementos y vehículos que apoyarán en las labores de seguridad en esta ciudad, una de las más afectadas por la violencia del domingo.

