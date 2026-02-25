Después de que el líder del Cártel Nueva Generación (CNG), Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", escapase de la cabaña número 39 del fraccionamiento campestre Tapalpa Country Club, en apariencia, este tenía bien trazada su ruta de escape junto a sus elementos de seguridad.

Al notar la presencia de Fuerzas Federales, "El Mencho" y sus aliados huyeron hacia la zona serrana y el complejo residencial de Cabañas La Loma fue una zona de guerra entre el Ejército Mexicano y los sicarios del CNG, quienes intentaron evitar que su jefe fuera capturado. Sin embargo, la ruta de escape de "El Mencho" falló. El Ejército cortó la ruta de escape del capo y lo detuvo.

En el camino de acceso, empedrado, se encontraron dos vehículos de las fuerzas especiales de "El Mencho" incinerados y decenas de cartuchos percutidos de Barret calibre .50 , 2.23 y 7.62, así como ojivas de lanzagranadas.

El pasto se quemó en grandes zonas y hasta un termo de las Fuerzas Especiales "Mencho" (FEM) fue encontrado en la zona.

En las faldas de la loma siguen las huellas del enfrentamiento, como sangre, sábanas, ropa y decenas de cartuchos percutidos. Además, se nota que la zona ya fue peinada por servicios periciales, quienes hicieron los levantamientos de cuerpos y pruebas.

Un convoy de militares, compuesto por tres camionetas, estuvo resguardando la falda del cerro, el lugar del enfrentamiento y la ruta de escape de "El Mencho", pero al detectar un dron dejó el lugar por razones de seguridad.

El otro refugio

Cabañas La Loma de Tapalpa era otro escondite de descanso y recreación del abatido capo, a donde solía acudir resguardado por su equipo más cercano de seguridad: las Fuerzas Especiales "Mencho".

Se trata de un complejo de 10 inmuebles de lujo en el kilómetro 3 de la carretera Tapalpa-San Gabriel, que los vecinos identifican como "las cabañas del amor" del capo michoacano, intervenidas durante el fatal operativo del Ejército y la Guardia Nacional del domingo.

Sobresalen los dos últimos inmuebles, en la parte más alta del cerro, identificados con el número 7 y 9, por su lujo y en las que el líder del CNG solía descansar.

"Todas las cabañas son de ellos [del CNG]", aseguró un vecino que pidió el anonimato, y dijo que también se rentaban al público en general, lo que se confirmó con el anuncio colocado en la entrada principal que señala: “Cabañas La Loma en renta”.

¿Qué decían las supuestas notas de amor?

En un recorrido por la zona, medios ingresaron a la número 9, la de mayor lujo, en la que se observó una sala decorada con cabezas de gacela, antílope y cebra disecadas en la pared, un escudo masai de una etnia africana, así como un tapete de aproximadamente 5 metros elaborado con pieles de diversos animales.

Un pasillo cuenta con un altar a la Virgen de Guadalupe y a San Judas Tadeo, los santos a los que se encomendaba "El Mencho". El techo de madera de la cabaña está decorado con candelabros de cuernos de venado y su terraza cuenta con mesa de billar y área de juegos infantiles.

En la cabaña número 9 se localizó una capa de peluquería en color negro con la imagen de Oseguera Cervantes acompañada de la leyenda "El Señor de los Gallos", así como diversas cartas de puño y letra, entre las que sobresale una en sobre rojo que señala:

"No se olvide de mí. Te amo mucho. Tuya por siempre […] Tu güerita forever".

En esa cabaña fue abandonada una camioneta Ford Bronco versión Raptor, con valor de 2 millones de pesos.

En el resto de las cabañas nombradas "Tulipanes", "Margarita" y "Mexicana", de menor lujo, son en las que el domingo estuvo el equipo de seguridad de "El Mencho", pues en ellas se encontró ropa táctica tipo militar.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO