Un amplio convoy de la Guardia Nacional acompañó una ambulancia forense de la Fiscalía General de la República (FGR) desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hasta la sede de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, situada sobre Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El operativo de seguridad, conformado por diversas unidades y elementos armados, llamó la atención de automovilistas y peatones a lo largo del trayecto, debido a su magnitud y al cierre temporal de algunos carriles.

Según versiones no oficiales, la ambulancia forense estaría trasladando el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, señalado como presunto líder del Cártel Nueva Generación, con el fin de realizar los peritajes correspondientes por parte de autoridades federales.

No obstante, hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado de manera oficial la identidad de los restos ni ha precisado información sobre el traslado.

SV