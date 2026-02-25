Tras haber sido abatido Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Nueva Generación (CNG), en los recientes días se han dado más detalles sobre el lugar donde fueron los hechos ocurridos en Tapalpa.

“El Mencho” tenía trazada su ruta de escape

Antes de su abatimiento, “El Mencho” escapó de la cabaña número 39 del exclusivo fraccionamiento campestre Tapalpa Country Club de este municipio.

Al notar la presencia de fuerzas federales, El Mencho y sus aliados huyeron hacia la zona serrana y el complejo residencial de Cabañas. Sin embargo, la ruta de escape de “El Mencho” falló, ya que el Ejército lo detuvo antes de haber podido completar su plan.

¿Dónde ocurrió el abatimiento de “El Mencho”?

En el camino de acceso, empedrado, se encontraron dos vehículos de las fuerzas especiales de El Mencho incinerados y decenas de cartuchos percutidos de Barret calibre .50, 2.23 y 7.62, así como ojivas de lanzagranadas.

El pasto se quemó en grandes zonas y hasta un termo de las Fuerzas Especiales Mencho (FEM) fue encontrado en la zona.

En las faldas de la loma siguen las huellas del enfrentamiento, como sangre, sábanas, ropa y decenas de cartuchos percutidos. Además, se nota que la zona ya fue peinada por servicios periciales, quienes hicieron los levantamientos de cuerpos y pruebas.

¿Quién era “El Mencho”?

Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, nacido el 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán, era identificado como fundador y máximo dirigente del Cartel Nueva Generación (CNG), organización que surge en 2009 y que se consolida como una de las estructuras criminales con mayor presencia territorial y capacidad de tráfico de metanfetamina, cocaína, heroína y, en años recientes, fentanilo hacia Estados Unidos.

Desde 2017 enfrenta diversas acusaciones ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

La acusación formal sustitutiva más reciente, presentada el 5 de abril de 2022, lo señala por conspiración para distribuir sustancias controladas con fines de importación ilegal a territorio estadounidense, así como por el uso de armas de fuego en relación con delitos de narcotráfico y por operar una empresa criminal continua.

En el 2018, la entonces Procuraduría General de la República ofrecía una recompensa de 30 millones de pesos a quien aporte información veraz y útil para la localización y detención del líder del CNG, Rubén Oseguera Cervantes y/o Nemesio Oseguera Cervantes y/o Nemesio Oseguera Ramos, "El Mencho", acusado de los delitos de delincuencia organizada y otros.

