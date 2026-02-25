Incendiaron 266 vehículos en Jalisco tras caída de "El Mencho"

El gobernador Pablo Lemus afirmó que fueron 266 los vehículos incendiados en carreteras estatales y federales en Jalisco, cabeceras municipales y vialidades del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alías "El Mencho", en un operativo federal realizado en Tapalpa el domingo pasado.

Se trató de automóviles compactos, camionetas, camiones –incluidos del transporte público- y pipas. Aún hay 57 coches calcinados obstaculizando la vía pública y autopistas, mismos que serán retirados en el transcurso del día, afirmó el mandatario estatal. También aseguró que la Presidenta Claudia Sheinbaum lo felicitó por la reactivación económica de la entidad y el regreso a clases presenciales tras 75 horas de la muerte del exlíder del Cártel Nueva Generación (CNG).

Lemus Navarro indicó que en total se registraron 500 puntos afectados. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) apoyará en el retiro de vehículos incendiados, principalmente en carreteras federales.

En tanto, civiles armados ocasionaron daños, como zanjas en el asfalto, en la autopista Mascota – Puerto Vallarta y en los ingresos a Chiquilistlán y Autlán de Navarro. Se trabaja en la liberación de las vías para retomar la circulación vehicular; ya es posible ingresar a este último municipio, comentó.

En Puerto Vallarta, indicó el gobernador, se reconstruirá el Puente de Las Palmas, que fue destruido con explosivos durante las jornadas de violencia. Descartó que la decisión de levantar el Código Rojo haya respondido a presiones de cúpulas empresariales y de la FIFA.

"Qué bueno que se dan estos operativos, porque lo que buscamos todos, y aquí no hay colores partidistas, lo que buscamos todos en México es reencontrar la paz tan anhelada, y este tipo de operativos contribuyen a ello, aunque en el corto plazo pueda traer situaciones que traen, digamos, muchas molestias, preocupaciones y riesgos para la ciudad", concluyó.

AO

