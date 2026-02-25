Placas Mundial 2026 CDMX: ¿Qué precio tienen y cómo hacer el trámite?

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, las autoridades de la Ciudad de México anunciaron el lanzamiento oficial de nuevas placas vehiculares conmemorativas de la Copa del Mundo , las cuales estarán disponibles para los conductores interesados que deseen adquirir esta versión.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, reveló meses atrás el diseño final de las llamadas placas mundialistas, e indicó que e starán disponibles a partir del 6 de marzo y serán de edición limitada.

¿Cuál es el costo de las placas mundialistas?

De acuerdo con el informe, este proyecto contará con tres versiones diferentes: diseño en blanco, negro y amarillo. Además, integrarán arte tradicional mexicano y la mascota oficial de la Ciudad de México, un ajolote con penacho y una pelota de futbol.

El costo de estas placas será de mil 500 pesos mexicanos y habrá 60 mil piezas disponibles , por lo que se estima una recaudación total de 90 millones de pesos, recursos que serán destinados a proyectos de electromovilidad.

Con esta acción, la CDMX se suma a las actividades conmemorativas previas al arranque del Mundial 2026. X/@ClaraBrugadaM

¿Cómo tramitar las placas del Mundial 2026?

Las autoridades de la CDMX aseguraron que el trámite podrá realizarse de manera presencial en oficinas de la Tesorería o de forma digital a través de la App CDMX o del portal oficial disponible al público: www.placas mundial 2026.cdmx.gob.mx.

El titular de la Secretaría de Movilidad de la CDMX, Héctor Ulises García Nieto, indicó que el proceso para obtener las placas no tardará más de cinco minutos y se dividirá en tres modalidades: vehículos nuevos, foráneos y usados.

Por su parte, Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas, señaló que se habilitarán 40 ventanillas adicionales en distintas alcaldías para agilizar el reemplazo.

Además, informó que los usuarios podrán elegir si desean agendar una cita para recoger las placas personalmente o solicitar el envío a domicilio.

¿Cuánto costará el envío a domicilio de las placas en CDMX?

El envío a domicilio de las placas conmemorativas del Mundial 2026, así como de la tarjeta de circulación y la calcomanía vehicular, tendrá un costo de 290 pesos más IVA.

Así lo confirmó la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX en una resolución publicada en la Gaceta Oficial, en la que se autoriza dicha tarifa para el envío de estas placas de edición especial.

