El Mencho: ¿quién es en la serie de El Chapo?

Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, se ha abierto un amplio diálogo sobre él, desde sus inicios en el crimen organizado, su vida privada, enfermedades e incluso presuntas parejas sentimentales.

En los recientes días se ha encendido la curiosidad de las personas por saber más sobre quién fue uno de los capos más buscados, no solo en el país, sino en diferentes territorios fuera de México. Una de las especulaciones que se han hecho es sobre su presunta aparición en la serie de “El Chapo”, pues hay quienes dicen que se basaron en él para un personaje presente en el programa de streaming.

¿Aparece “El Mencho” en la serie de “El Chapo”?

Aunque muchas personas aseguran que “El Mencho” aparece en la serie de “El Chapo”, la realidad es que en la serie nunca se le menciona de manera directa. No obstante, muchos fans y analistas sugieren que hay un personaje que representa, al menos de forma parcial, a esta figura clave en el crimen organizado del país.

¿Quién era “El Mencho”?

Oseguera Cervantes, nacido el 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán, era identificado como fundador y máximo dirigente del Cartel Nueva Generación (CNG), organización que surge en 2009 y que se consolida como una de las estructuras criminales con mayor presencia territorial y capacidad de tráfico de metanfetamina, cocaína, heroína y, en años recientes, fentanilo hacia Estados Unidos.

Desde 2017 enfrenta diversas acusaciones ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

La acusación formal sustitutiva más reciente, presentada el 5 de abril de 2022, lo señala por conspiración para distribuir sustancias controladas con fines de importación ilegal a territorio estadounidense, así como por el uso de armas de fuego en relación con delitos de narcotráfico y por operar una empresa criminal continua.

En el 2018, la entonces Procuraduría General de la República ofrecía una recompensa de 30 millones de pesos a quien aporte información veraz y útil para la localización y detención del líder del CNG, Rubén Oseguera Cervantes y/o Nemesio Oseguera Cervantes y/o Nemesio Oseguera Ramos, "El Mencho", acusado de los delitos de delincuencia organizada y otros.

Con información de SUN.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS