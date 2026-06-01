El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, enfrenta a la justicia de Estados Unidos por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa. Su próxima audiencia será el 4 de agosto , en un caso que involucra al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y promete revelar secretos del narcotráfico.

La jueza Katherine Polk Failla, titular de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, destacó la existencia de pruebas abundantes contra el exfuncionario . Durante una comparecencia preliminar, el general retirado apareció con uniforme de preso color beis, cabizbajo y encadenado de pies y manos ante los alguaciles.

El perfil militar y su llegada al poder

Antes de su caída, el acusado construyó una carrera destacada en el Ejército mexicano. Audomaro Martínez Zapata, extitular del Centro Nacional de Inteligencia, impulsó su trayectoria en zonas de alta incidencia criminal hasta colocarlo como encargado de la seguridad sinaloense en el año 2022.

Su preparación académica incluye dos licenciaturas por la Escuela Superior de Guerra, una maestría en Seguridad y Defensa Nacional, además de estudios de doctorado en Derecho. Sin embargo, toda esta formación de alto nivel contrasta con las graves acusaciones que hoy enfrenta en territorio estadounidense por corrupción .

Los cargos y la conexión con Los Chapitos

Las autoridades acusan a diez personas de conspirar con la facción de "Los Chapitos", que se desprende del Cártel de Sinaloa. A cambio de apoyo político y sobornos millonarios, los implicados facilitaron el tráfico de narcóticos hacia el país vecino con total impunidad.

El exfuncionario, detenido el 11 de mayo en Arizona, se declaró no culpable de los delitos imputados. La magistrada otorgó un plazo de 60 días para procesar la evidencia, permitiendo a la defensa evaluar sus opciones legales ante una posible condena de cadena perpetua en prisión.

Claves del proceso judicial en curso

Para entender la magnitud de este caso, es necesario revisar las acusaciones formales presentadas por la fiscalía neoyorquina. Los delitos señalados configuran un panorama complejo para el exmando militar y sus presuntos cómplices en el gobierno estatal, quienes enfrentan un escrutinio internacional sin precedentes . Los tres cargos que enfrenta el exsecretario son:

Conspiración para importar narcóticos: El cargo principal por facilitar el trasiego de drogas a gran escala.

El cargo principal por facilitar el trasiego de drogas a gran escala. Posesión de armamento: Uso de ametralladoras y dispositivos destructivos de uso exclusivo.

Uso de ametralladoras y dispositivos destructivos de uso exclusivo. Conspiración armamentística: Acuerdos ilícitos para poseer y distribuir dicho arsenal bélico.

La resolución de este conflicto judicial marcarpia un precedente en la relación binacional de seguridad. El próximo 4 de agosto, el tribunal definirá el rumbo de un proceso que sacude las estructuras políticas de la región y pone bajo la lupa a las autoridades locales .

Con información de SUN y EFE.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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