Irán habría detenido las negociaciones con Estados Unidos tras ataques contra el Líbano por parte de Israel, según medio iraní

Irán habría suspendido este lunes las conversaciones de paz y el intercambio de mensajes con Estados Unidos, tras acusar a Washington y a Israel de violar el alto el fuego bilateral que entró en vigor desde el pasado 8 de abril, de acuerdo con reportes de la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria .

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, aseveró que la tregua pactada con la administración estadounidense contempla el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluyendo explícitamente el territorio del Líbano. " La violación del alto el fuego en un solo frente constituye una violación del acuerdo en su totalidad ", sentenció el canciller a través de sus redes sociales, responsabilizando directamente a la Casa Blanca y al gobierno israelí de las consecuencias de esta ruptura.

De acuerdo con reportes de la agencia Tasnim, el equipo negociador de Teherán mantendrá congelado el diálogo a través de mediadores hasta que cesen por completo las agresiones en suelo libanés.

Bloqueo naval y escalada militar

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní y jefe de la delegación negociadora, Mohamad Baqer Qalibaf, denunció que Estados Unidos no solo está incumpliendo el pacto al tolerar la ofensiva de Tel Aviv, sino también al mantener un cerco naval sobre los buques y puertos del país persa. Dicho bloqueo estadounidense se mantiene como represalia por el previo cierre iraní del estratégico estrecho de Ormuz.

"El bloqueo naval y la escalada de crímenes de guerra en el Líbano por parte del régimen sionista son una clara prueba del incumplimiento del alto el fuego por parte de Estados Unidos", declaró Mohamad Baqer Qalibaf, quien lanzó una dura advertencia: " Toda decisión tiene un precio, y llega el momento de pagar la factura ".

Pese al cese al fuego formalizado a inicios de abril, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció hoy mismo una nueva oleada de bombardeos contra Beirut, la capital libanesa, profundizando la crisis en la región.

Negociaciones en el limbo y choques directos

Este nuevo repunte de tensión se produce en un momento crítico para la diplomacia. A finales de la semana pasada, trascendió que Washington y Teherán habían alcanzado un borrador de preacuerdo para poner fin a la guerra. Sin embargo, el pacto se mantiene en vilo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, solicitara enmendar varias de las disposiciones del documento antes de otorgar su aprobación final .

Lejos de las mesas de diálogo, la hostilidad se trasladó de nuevo al terreno militar esta madrugada. Fuerzas estadounidenses ejecutaron ataques contra las localidades iraníes de Goruk y la isla de Qeshm, acción que detonó una respuesta armada inmediata por parte de Irán contra la base militar desde donde se originó el bombardeo norteamericano.

Con información de EFE.

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