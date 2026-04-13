Si vives en el Estado de México y las placas de tu auto ya tienen 5 años, entonces es momento de solicitar el reemplacamiento 2026. Este proceso permite que los vehículos circulen de manera legal y evita sanciones.... ¿pero qué placas aplican para este trámite y cuánto cuesta? ¡Entérate de TODOS los detalles! Con el programa de reemplacamiento, las autoridades mexiquenses controlan el padrón vehicular, pero también sirve para prevenir delitos y fortalecer la seguridad pública. Así que si las placas de tu auto fueron expedidas en 2021, o si cuenta con matrículas de 2020 y años anteriores, entonces te corresponde realizar el proceso. Oficialmente, este programa arrancó el pasado 1° de abril y estará disponible hasta el próximo 31 de agosto. Para que lo tengas en cuenta, el calendario queda de la siguiente manera: • Abril: terminación de placa 1 y 2. • Mayo: placas que terminan en 3 y 4. • Junio: terminación de placas 5 y 6. • Julio: placas que terminan en 7 y 8. • Agosto: terminación de placas 9 y 0. Para verificar cuántos años de vigencia tienen las placas de tu coche, entra al siguiente enlace y llena los campos solicitados: https://sfpya.edomexico.gob.mx/controlv/faces/tramiteselectronicos/cv/portalPublico/ConsultaVigenciaPlaca.En el Edomex, el canje de placas tiene los siguientes precios: • Vehículos de carga: $2,425 • Autos de uso particular: $1,161 • Motos: $864 Para cumplir con esta obligación, el primer paso es agendar una cita en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/CtrlVeh/MicRemplaca/index.jsp. Aquí mismo se genera el formato de pago y se efectúa. El día de la cita es indispensable presentar los siguientes documentos: • Identificación oficial vigente • CURP • Factura de origen o documento jurídico que acredite la propiedad del vehículo. • Placas anteriores, baja o documento jurídico que acredite la carencia de las mismas. • Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses La entrega de las nuevas placas se hace de manera presencial, o también hay envío a domicilio con un costo adicional. De acuerdo con el Portal de Servicios al Contribuyente, reemplacar es importante porque brinda beneficios como regularizar el patrimonio, la expedición de placas y tarjeta de circulación vigentes, incrementa el valor del auto y permite circular sin restricciones. En cambio, no cumplir con el proceso puede ser motivo de sanciones administrativas y multas de hasta 20 UMAs, equivalentes a dos mil 346 pesos. Asimismo, es posible que las placas de circulación vencidas sean retiradas y el coche se remita al corralón. JM