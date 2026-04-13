Mastografías gratis en CDMX este 14 de abril: Ubicaciones

Identificar el cáncer de mama en etapas iniciales es clave para reducir las muertes, ya que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), es el tipo de cáncer más común a nivel global. Con el objetivo de facilitar el acceso a estudios diagnósticos, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la iniciativa "Chichihualli", habilita una jornada de mastografías gratuitas este martes 14 de abril. Esta estrategia busca eliminar las barreras económicas y geográficas que suelen postergar los chequeos de rutina en la población femenina y personas lactantes.De acuerdo con la información oficial proporcionada por la Secretaría de Salud local (Sedesa), las unidades móviles operan principalmente en un horario de 09:00 a 15:00 horas, distribuyéndose en puntos estratégicos de las diversas demarcaciones:Horarios Especiales (Utopías)Además de los puntos mencionados, alcaldías como Tlalpan, Coyoacán, Azcapotzalco y Xochimilco cuentan con unidades móviles situadas en plazas públicas o centros comunitarios. Los requisitos suelen ser mínimos, aunque se recomienda asistir con ropa cómoda, sin desodorante ni talco en la zona axilar, para evitar interferencias en la nitidez de la imagen radiológica.La relevancia de acudir a estos módulos radica en la capacidad de identificar lesiones preneoplásicas o tumores en etapas iniciales. De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos (NCI), la mastografía de tamizaje reduce el riesgo de morir por cáncer de mama al permitir tratamientos menos invasivos y con mayores tasas de éxito. "Realiza tu mastografía este martes 14 de abril. ¡Recuerda que es gratuita!", resalta la campaña oficial, subrayando la disponibilidad del recurso para toda la ciudadanía.La literatura médica especializada, como la publicada en The Lancet Oncology, sugiere que la regularidad en estos exámenes (generalmente cada dos años para mujeres de entre 40 y 69 años) es fundamental para el control epidemiológico de la enfermedad. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *KR