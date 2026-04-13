Mastografías gratis en CDMX este 14 de abril: Ubicaciones

Identificar el cáncer de mama en etapas iniciales es clave para reducir las muertes, ya que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), es el tipo de cáncer más común a nivel global. Con el objetivo de facilitar el acceso a estudios diagnósticos, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la iniciativa "Chichihualli", habilita una jornada de mastografías gratuitas este martes 14 de abril.

Esta estrategia busca eliminar las barreras económicas y geográficas que suelen postergar los chequeos de rutina en la población femenina y personas lactantes.

Ubicación y horarios de las unidades móviles de diagnóstico

De acuerdo con la información oficial proporcionada por la Secretaría de Salud local (Sedesa), las unidades móviles operan principalmente en un horario de 09:00 a 15:00 horas, distribuyéndose en puntos estratégicos de las diversas demarcaciones:

Álvaro Obregón: Calle Versalles 46, Col. Juárez (Unidad 9).

Azcapotzalco: Av. Real de San Martín 270, Reynosa Tamaulipas (Unidad 10).

Benito Juárez: Castilla 91, Col. Álamos (Unidad 2).

Coyoacán: Tejamanil A, Pedregal de Santo Domingo (Unidad 11).

Cuajimalpa: Cerrada de Juárez s/n, Cuajimalpa (Unidad 15).

Cuauhtémoc: Esq. Gorostiza y Eje 1 Oriente, Col. Morelos (Unidad 12).

Gustavo A. Madero: Calle Morelos s/n, Chalma de Guadalupe (Unidad 20).

Iztacalco: Federico G. Bating, Impi Picos (Unidad 5).

Iztapalapa: Calle 18, José López Portillo (Unidad 19).

Magdalena Contreras: Álvaro Obregón 4, San Bernabé Ocotepec (Unidad 6).

Miguel Hidalgo: Circuito Interior Melchor Ocampo 171, Tlaxpana (Unidad 13).

Milpa Alta: Blvd. José López Portillo 386, Santa Cruz (Unidad 7).

Tláhuac: Calz. Tláhuac Chalco 231, La Loma (Unidad 3).

Tlalpan: Homun y Sotuta, Pedregal de San Nicolás 1ra Secc. (Unidad 8).

Venustiano Carranza: Calz. de la Viga 586, Paulino Navarro (Unidad 16).

Xochimilco: Cerrada Las Canteras, Acoca (Unidad 14) Y Av. Juárez 2, Barrio San Juan (Unidad 17).

Horarios Especiales (Utopías)

Iztapalapa (Utopía Cihuacoatl): La Purísima 230, Leyes de Reforma 1ra Secc. (07:00 a 13:00 hrs).

Iztacalco (Utopía Mixuca): Viaducto Río de la Piedad 6, Granjas México (10:00 a 18:00 hrs).

Además de los puntos mencionados , alcaldías como Tlalpan, Coyoacán, Azcapotzalco y Xochimilco cuentan con unidades móviles situadas en plazas públicas o centros comunitarios. Los requisitos suelen ser mínimos, aunque se recomienda asistir con ropa cómoda, sin desodorante ni talco en la zona axilar, para evitar interferencias en la nitidez de la imagen radiológica.

La importancia clínica de la mastografía periódica

La relevancia de acudir a estos módulos radica en la capacidad de identificar lesiones preneoplásicas o tumores en etapas iniciales. De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos (NCI), la mastografía de tamizaje reduce el riesgo de morir por cáncer de mama al permitir tratamientos menos invasivos y con mayores tasas de éxito.

"Realiza tu mastografía este martes 14 de abril. ¡Recuerda que es gratuita!", resalta la campaña oficial, subrayando la disponibilidad del recurso para toda la ciudadanía.

La literatura médica especializada, como la publicada en The Lancet Oncology, sugiere que la regularidad en estos exámenes (generalmente cada dos años para mujeres de entre 40 y 69 años) es fundamental para el control epidemiológico de la enfermedad.

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KR