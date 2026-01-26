Licencia de conducir en Edomex: requisitos para el trámite en 2026

Con el cierre del primer mes del año, el tiempo para realizar trámites anticipados se agota, por lo que la Secretaría de Movilidad del Estado de México (SEMOV) dio a conocer toda la información necesaria para que los conductores tramiten su licencia de conducir en 2026 sin contratiempos.Ya sean conductores particulares, del servicio público o incluso menores de edad, es fundamental que todas las personas que utilizan un vehículo cuenten con los permisos correspondientes para circular sin infringir la ley.Por ello, las autoridades del Edomex pusieron a disposición de la ciudadanía los requisitos y procedimientos para tramitar licencias tipo A, C y E, permisos provisionales, licencias para operadores de transporte público y otros documentos indispensables para la movilidad.No importa si se trata de una renovación, primera expedición o duplicado, estos son los puntos que debes considerar para tramitar tu licencia de conducir en el Estado de México.Licencias tipo A y E (particulares)Las personas interesadas deberán presentar en original la siguiente documentación:Licencia tipo C (motociclistas)Además de los requisitos anteriores, los solicitantes deberán presentar:Permiso provisionalEste documento aplica para adolescentes que desean integrarse por primera vez a la movilidad de manera legal. Los requisitos son:Duplicado de permiso provisionalEn caso de robo o extravío, se deberá presentar:Licencias para servicio público (tipos A, B, C y D)Además de los requisitos generales, los conductores deberán cumplir con:Las autoridades señalaron que, si se detectan inconsistencias en la documentación, la licencia no será expedida y la solicitud se cancelará.Todos los documentos deben presentarse en original, en buen estado, ser legibles y contener la información completa y correcta. Asimismo, reprobar el examen de conocimientos es motivo suficiente para negar el trámite.El uso de dispositivos electrónicos durante la evaluación cancela el proceso de forma inmediata y, en ninguno de estos casos, el pago realizado será reembolsable.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP