Licencia de conducir en Edomex: requisitos para el trámite en 2026

Con el cierre del primer mes del año, el tiempo para realizar trámites anticipados se agota, por lo que la Secretaría de Movilidad del Estado de México (SEMOV) dio a conocer toda la información necesaria para que los conductores tramiten su licencia de conducir en 2026 sin contratiempos.

Ya sean conductores particulares, del servicio público o incluso menores de edad, es fundamental que todas las personas que utilizan un vehículo cuenten con los permisos correspondientes para circular sin infringir la ley.

Por ello, las autoridades del Edomex pusieron a disposición de la ciudadanía los requisitos y procedimientos para tramitar licencias tipo A, C y E, permisos provisionales, licencias para operadores de transporte público y otros documentos indispensables para la movilidad.

No importa si se trata de una renovación, primera expedición o duplicado, estos son los puntos que debes considerar para tramitar tu licencia de conducir en el Estado de México.

Requisitos para tramitar la licencia de conducir en el Edomex

Licencias tipo A y E (particulares)

Las personas interesadas deberán presentar en original la siguiente documentación:

Acta de nacimiento o carta de naturalización

CURP actualizada y certificada por RENAPO

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, matrícula consular o licencia vigente del Edomex)

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses

Aprobación del examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito del Estado de México (solo para trámites nuevos)

Certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), trámite gratuito

Comprobante de pago de derechos

Licencia tipo C (motociclistas)

Además de los requisitos anteriores, los solicitantes deberán presentar:

Certificado de Competencias EC1631 “Conducción de Motocicleta”, emitido por CONOCER

Permiso provisional

Este documento aplica para adolescentes que desean integrarse por primera vez a la movilidad de manera legal. Los requisitos son:

Acta de nacimiento o carta de naturalización

CURP certificada

Identificación con fotografía emitida por instituciones educativas o de salud

Comprobante de domicilio reciente

Acompañamiento de padre, madre o tutor legal con identificación oficial

Carta responsiva firmada por el tutor

Aprobación del examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito

Comprobante de pago de derechos

Duplicado de permiso provisional

En caso de robo o extravío, se deberá presentar:

Acta de robo o extravío

CURP certificada

Identificación del solicitante

Identificación y carta responsiva del tutor

Comprobante de pago

Licencias para servicio público (tipos A, B, C y D)

Además de los requisitos generales, los conductores deberán cumplir con:

Ser mayor de 18 años

Aprobación de exámenes de conocimientos, médico, psicométrico y toxicológico

Certificado de no antecedentes penales vigente

Certificado de no inscripción en el RNOA

Comprobante de pago de derechos

Para transporte público colectivo, constancia de capacitación emitida por el ICATI

¿Por qué pueden negar la solicitud de la licencia?

Las autoridades señalaron que, si se detectan inconsistencias en la documentación, la licencia no será expedida y la solicitud se cancelará.

Todos los documentos deben presentarse en original, en buen estado, ser legibles y contener la información completa y correcta. Asimismo, reprobar el examen de conocimientos es motivo suficiente para negar el trámite.

El uso de dispositivos electrónicos durante la evaluación cancela el proceso de forma inmediata y, en ninguno de estos casos, el pago realizado será reembolsable.

